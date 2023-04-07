越共中央总书记阮富仲主持召开中央政治局和书记处会议

7日，越共中央总书记阮富仲在越共中央总部主持召开了政治局和书记处会议，对《越共第十届中央委员会于2008年8月6日颁布关于在推进国家工业化、现代化时期中建设知识分子队伍的第27号决议实施15年总结》提案提出意见；听取中央检查委员会作的关于2022年中央政治局、书记处检查团的工作报告和提出2023年政治局、书记处检查计划。

第27号决议实施15年来，越南知识分子队伍数量快速增加，质量不断提高，积极主动参与研究、应用和科学创新，是第四次工业革命和融入国际的先驱力量，对国家建设和捍卫事业做出重要的贡献。该队伍日益成为按照越共十三大决议的精神促进实现国家快速发展的目标、任务、战略和计划的重要力量；为在工人、农民、知识分子联盟基础上巩固全民族大团结做出贡献。

然而，建设越南知识队伍工作仍存在一些有关法律法规文件，培养、引进和表彰国内外知识分子的政策和机制等方面的不足。知识分子队伍的行业、地区、年龄段仍存在不合理之处，没有地区和国际性的强大和权威科学集体，大型创新课题不多等。

政治局强调，建设数量多、质量好、结构合理的知识分子队伍与发挥知识分子在实施经济社会发展目标、任务和战略中的作用、责任和能力相结合是党、国家、政治系统和全社会的责任。集中推进体制改革、动员社会资源；尊重和发挥研究创新活动中的思想自由、学术、民主实践；在重用人才、知识分子、一流科学家方面采用特殊机制和政策是发展和发挥知识分子能力的基本动力。

中央检查委员会已作了政治局6个检查团、书记处5个检查团按照2022年政治局和书记处检查计划对33个中央直属党组织进行检查的工作成果报告。

据报告，各级党委和党组织已深刻认识到越共十三大决议的意义和重要性；发挥团结精神，集中领导和指导制定实施决议的计划并认真、有序实施中央、政治局、书记处等的决议、指示和结论，积极推进党建工作。

会议上，政治局、书记处还讨论和通过政治局、书记处2023年检查计划；决定成立由政治局委员、书记处成员为团长的政治局5个检查团、书记处5个检查团，对30个中央直属党组织进行检查。

政治局检查团的检查工作集中领导、指导和组织实施越共十三大决议、干部工作与越共第十二届中央委员会于2018年5月19日颁布关于集中建设各级干部队伍，尤其是品质好、能力强、德才兼备的战略级干部队伍的第26号决议实施成果相结合。

书记处的检查团检查工作集中领导、指导和实施越共十二届、十三届四中全会关于加强党的建设和党整顿工作，击退政治思想、道德和生活方式蜕化，内部“自我演变”和“自我转化”表现的决议和结论；推进打击贪污腐败、浪费和消极现象与实施政治局于2018年11月9日颁布关于加强党对受舆论关注和复杂案件调查和处理工作的领导的第26号指示相结合。（完）