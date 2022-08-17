越共中央总书记阮富仲主持召开中央反腐指导委员会第22次会议

越共中央反腐指导委员会

（简称：指委会）8月17日在河内召开

第22次会议

，对2022年上半年反腐败和反消极工作进行总结，并部署今年下半年工作任务。

越共中央总书记阮富仲

主持会议。

会上，指委会一致认为，2022年上半年在继续专注于新冠疫情防控工作和指导推动经济社会复苏和发展工作的同时，反腐败和反消极工作仍有序有效推进，并取得新进展，彰显按照越共十三大决议加强并且坚定不移推进反腐败反消极斗争的决心。

2022年上半年，各级检查委员会对涉嫌腐败和故意违法的295名党员进行纪律处分（同比增加117名党员）；中央委员会、政治局、书记处、中央检查委员会对由政治局、书记处管理的27名干部进行纪律处分（同比增长20名干部）。任期开始以来，共处分由政治局、书记处管理的56名干部（其中包括中央委员和原中央委员10名）。

迄今，越南全国63个省市的反腐败指导委员会都已经成立并投入运作。各地方的

反腐败

反消极工作发生积极转变。许多地方发现和严厉处理多个腐败消极案件。

阮富仲总书记在会议上发表结论性讲话时强调：“过去，我们指导实施多项全方位、同步、强有力的解决方案，建立健全党和国家预防和打击腐败行为和消极现象的制度体系。逐步形成“不能腐败、不能消极”的坚实法律框架。特别是，我们逐步将反腐败和反消极工作连在一起”。

阮富仲总书记指示，继续加强和提高检查、监督、监察、审计工作的质量和效率。其中，重点关注易产生消极现象，以及有大量关于腐败和消极的消息的领域。

阮富仲总书记强调，抓紧准备并积极引导省级反腐败指导委员会尽快做好组织整顿，制定和健全规章制度和工作流程，加强引导和检查，提高运作效率；坚持克服“上热下冷”的局面，使基层反腐败工作成效显著。

会上，指委会还根据法律规定，就指委会跟踪指导的7个案件和10个事务进行结案达成共识。（完）