越共中央总书记阮富仲主持召开中央军委第八次会议

25日，越南共产党中央军事委员会第八次会议在河内召开。会议对2023年国防军事任务执行情况和党的建设工作进行评价；确定2024年工作任务方向和领导实施各项任务的措施。

越共中央总书记、中央军委书记阮富仲主持会议。越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将引导会议。

据会议的报告，2023年，中央军委、国防部和各级党委、各级指挥部已主动把握情况，做出正确的评价和预测，做好党和国家的参谋助手，从而处理好各种情况，不陷入被动状态。军队一直维持全民国防建设、全民国防阵势建设与人民安全阵势建设相结合中起到核心作用；落实好国防与经济社会发展相结合任务，完成战斗军队、工作军队、劳动生产军队的职能。

2024年，在对地区、世界和国内情况深入分析的基础上，中央军委已确定集中领导和指导的任务和措施，主动把握、评价和正确预报，及时向党和国家提供参谋意见，处理好各种情况，维护好国家独立、主权、统一和领土完整。

中央军委指导发挥建设全民国防中的核心作用；按照政治局的各项决议和结论将国防与经济、经济与国防相结合。

阮富仲总书记在会议上发表总结讲话时对中央军委、国防部和全军干部、战士在领导、指导和展开实施各项政治任务取得的结果给予高度评价。

阮富仲总书记要求中央军委需继续更好落实党和国家在军事和国防方面的战略参谋助手职能；密切和有效贯彻落实越共十三大八中全会关于在新形势下捍卫祖国战略的决议，将其与国防军事领域的战略和关于经济社会发展，确保国家6大经济区国防安全的决议对接。

阮富仲总书记建议，同步、有效开展各项提高军队战斗力，落实好全民国防建设中的核心作用，发挥整个政治系统在建设强大全民国防中的综合力量。2024年下决心实施军队力量组织调整工作，并按照精、简、强方向推进，力争到2025年为基本完成“精、简、强”目标打下坚实基础，力争到2030年建设革命、正规、精锐和现代的人民军队。

阮富仲总书记强调，中央军委需特别关注干部队伍建设工作，指导做好各环节的干部工作，认真落实政治局关于权力控制和干部工作中反腐败、反消极的规定。

阮富仲总书记指出，需继续按照政治局关于到2030年和后续各年融入国际和国防外交的结论精神继续扩大和提高融入国家和防务外交的效果，为营造与各伙伴关系中的均衡态势，维护利于国家发展的和平、稳定环境，未雨绸缪，提前阻止一切战争和冲突危机等做出贡献。

军队需经济和负责任地参与联合国维和行动，人道主义援助，搜救和灾祸救援、克服战后遗留后果等活动；加强与各国军队的经验交流和学习借鉴经验活动。

阮富仲也要求集中关照干部、战士，尤其是偏远地区、边境和海岛地区战士的物质和精神生活。做好后方政策和各项报恩活动、烈士遗骸寻找归集工作等等。（完）