越共中央总书记阮富仲主持仪式 欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平到访

应越共中央总书记阮富仲和夫人、越南社会主义共和国主席武文赏和夫人的邀请，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平已抵达首都河内，开始自2023年12月12日至13日对越南进行国事访问。

12月12日下午，越共中央总书记阮富仲和夫人按照最高规格礼遇主持仪式，欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平和夫人访越。

越共中央政治局委员、书记处常务书记、中央组织部部长张氏梅；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长潘廷镯；越共中央政治局委员、国会常务副主席陈清敏；越共中央政治局委员、公安部部长苏林大将；越共中央政治局委员、国防部部长潘文江；越共中央书记处书记、中央办公厅主任黎明兴；越共中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战；越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮重义；越共中央书记处书记、政府副总理黎明慨；越共中央书记处书记、中央对外部部长黎淮忠；越共中央委员、国家副主席武氏映春；越共中央委员、外交部长裴青山等出席欢迎仪式。

首都河内众多儿童和市民热烈欢迎习近平总书记夫妇及中国党和国家高级代表团到访。

中共中央总书记、中国国家主席习近平和夫人乘坐的专车驶入主席府。阮富仲总书记和夫人热烈欢迎习近平总书记、国家主席和夫人。双方相互介绍了出席欢迎仪式的两国官员。

阮富仲总书记邀请中国国家主席习近平登上检阅台。礼炮轰鸣。军乐奏响两国国歌。阮富仲总书记和中共中央总书记、国家主席习近平一同检阅越南人民军仪仗队。

中共中央总书记、国家主席习近平此次对越南进行的国事访问是中共二十大成功闭幕后，中国党、国家最高领导人对越南进行的首次访问。此次访问是时隔一年越共中央总书记阮富仲对中国进行的历史性访问（2022年10月）的回访。

此次访问恰逢越中建立全面战略合作伙伴关系15周年。此访将成为越中关系的新里程碑。

欢迎仪式结束后，越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、中国国家主席习近平在越共中央总部举行了会谈。（完）