越共中央总书记阮富仲与日本自由民主党总裁、日本首相岸田文雄举行线上会谈

9日下午，越共中央总书记阮富仲在越共中央总部与日本自由民主党总裁、日本首相岸田文雄（Kishida Fumio）举行线上会谈。

会谈上，两位领导强调，该活动已拉开纪念越日建交50周年系列活动的序幕。两位领导就支持双方配合举行好各项纪念活动，旨在加强对接和促进在各领域的合作，将两国关系提高到新水平，为两国人民带来切实利益等达成一致。

阮富仲总书记对越日关系的发展感到高兴，高度评价日本对越南经济社会的贡献，目前日本是越南最大经济伙伴之一，同时也是越南最大投资、贸易和劳务合作伙伴之一。

阮富仲总书记强调，越南坚持奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展、多样化、多边化对外关系；积极中条全面和深度融入国际；越南是国际社会积极和负责任成员的对外路线。其中日本是越南头等重要伙伴之一。

会谈上，阮富仲总书记还指出今后加强两国关系的方向。其一，通过保持高层和各级频繁互访和接触来加强政治关系，以灵活形式有效发挥现有的对话和合作机制。阮富仲郑重邀请日皇和皇后、日本内阁和皇家成员早日访问越南。其二，推进各级和渠道上的关系，其中包括越南共产党与日本自由民主党的关系，两国政府和国会之间的关系；促进年轻领导、执政党女性领导交流；促进民间交流和两国各地方之间的合作，以增强两国人民的友好情谊和密切关系，继续为旅日越南人创造便利条件，旨在进一步深化越日纵深战略伙伴关系。其三，建议日本继续同越南实施工业化、现代化事业并肩同行和提供援助，加强两个经济体对接，合作确保经济安全、财政安全、能源安全和粮食安全，促进投资、贸易、农业、优质人力资源发展、基础设施、科技、辅助工业、数字化转型和应对非传统安全等领域的合作。

阮富仲总书记强调，在当前国际背景下，越南愿与日本保持协调与配合，以共同解决地区和国际问题，其中包括在东盟等多边框架上保持协调。

岸田文雄感谢越南邀请日本天皇和皇后访越，对阮富仲总书记对两国关系发展的评价表示赞同，同时指出了加强两国合作关系的各项具体措施及未来方向。

岸田文雄首相强调，日本将继续扩大与越南在投资、贸易、科技等领域的合作，同时高度评价在日越南人对日本经济社会发展的贡献。目前在日越南人达近 50 万人。日本政府愿为他们在日学习、生活与工作创造便利条件。

岸田文雄介绍了日本在外交、经济等领域的一些新政策，并认为，在地区和国际形势变化难测的背景下，两国应加强协调，促进地区和世界和平、合作与发展。

两国元首一致认为，此次线上会谈取得圆满成功，双方共同肯定了两国关系对各自国家的重要性，为今后两国关系的发展增添了新动力。双方同意将指导两国有关部门和地方认真落实会谈成果和两国达成的协议，发挥两国合作机制，推动两国关系持续向前发展。（完）