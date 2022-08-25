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越共中央总书记阮富仲与印尼总统佐科通电话
8月25日下午，越共中央总书记阮富仲在党中央总部与印度尼西亚总统佐科·维多多通电话。
阮富仲就印度尼西亚在新冠肺炎疫情、经济复苏、外交活动等领域上所取得的巨大成就对印尼总统佐科表示祝贺。阮富仲总书记向印尼总统通报越南的发展路线和外交政策，其中强调，越南党和国家高度重视深化越南与印尼之间的战略伙伴关系。
在两国进入发展新阶段，致力于两国人民的利益以及地区和世界的和平、稳定与发展的背景下，阮富仲已指出了推进两国关系强劲和务实发展的各大方向。阮富仲建议进一步加强两国相互理解和政治互信，加强两党关系，扩大政府、国会、地方和民间交流与合作，有效落实各项协议，促进两国国防安全合作发展。阮富仲还建议双方继续促进经贸合作，在地区和国际问题，其中包括东海、东盟合作以及在其他国际舞台上密切协调配合。
印尼总统佐科对越南在经济社会发展方面取得的巨大成就表示祝贺，高度评价两国在各个领域上的合作关系的发展步伐，对阮富仲总书记提出关于促进两国关系的各大方向表示赞同。印尼总统建议越南继续为印尼企业在越南有效展开投资项目创造便利条件。
佐科总统希望越南继续为印尼在2023年成功担任东盟轮值主席国给予大力支持等。（完）
阮富仲就印度尼西亚在新冠肺炎疫情、经济复苏、外交活动等领域上所取得的巨大成就对印尼总统佐科表示祝贺。阮富仲总书记向印尼总统通报越南的发展路线和外交政策，其中强调，越南党和国家高度重视深化越南与印尼之间的战略伙伴关系。
在两国进入发展新阶段，致力于两国人民的利益以及地区和世界的和平、稳定与发展的背景下，阮富仲已指出了推进两国关系强劲和务实发展的各大方向。阮富仲建议进一步加强两国相互理解和政治互信，加强两党关系，扩大政府、国会、地方和民间交流与合作，有效落实各项协议，促进两国国防安全合作发展。阮富仲还建议双方继续促进经贸合作，在地区和国际问题，其中包括东海、东盟合作以及在其他国际舞台上密切协调配合。
印尼总统佐科对越南在经济社会发展方面取得的巨大成就表示祝贺，高度评价两国在各个领域上的合作关系的发展步伐，对阮富仲总书记提出关于促进两国关系的各大方向表示赞同。印尼总统建议越南继续为印尼企业在越南有效展开投资项目创造便利条件。
佐科总统希望越南继续为印尼在2023年成功担任东盟轮值主席国给予大力支持等。（完）