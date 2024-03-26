越共中央总书记阮富仲与俄罗斯联邦总统普京通电话

阮富仲总书记对普京以俄罗斯联邦现代史上最高票数再次当选俄罗斯联邦总统表示热烈祝贺。阮富仲总书记还就2024年3月22日莫斯科恐袭事件对普京总统、俄罗斯人民以及遇难者家属表示诚挚慰问和深切哀悼。



阮富仲总书记强调，越南始终珍惜俄方在前苏联时期和当今给越南国家和人民提供的巨大帮助，同时强调，越俄全面战略伙伴关系是越南外交政策的优先方向之一。



普京总统对阮富仲总书记的祝贺以及越方为弥补俄罗斯人民在莫斯科恐袭事件中的损失提供的及时援助和支持表示感谢。普京总统强调，越南一直是俄罗斯联邦的朋友和可靠伙伴；对两国关系在各领域的积极发展表示高兴。



两国领导人讨论进一步推进两国在国防安全、经贸、文化、旅游等领域合作的各大方向并达成了一致。



值此电话会谈之际，阮富仲总书记邀请普京总统早日对越南进行正式访问。普京总统愉快地接受了邀请。（完）