越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈

2023年12月12日下午，正式欢迎仪式结束后，在越共中央总部，越南共产党中央执行委员会总书记阮富仲与中国共产党中央执行委员会总书记、中华人民共和国主席习近平举行会谈。

越共中央总书记阮富仲表示高兴，并热烈欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平携夫人及中国党和国家高级代表团对越南进行国事访问。阮富仲总书记强调，习近平总书记、国家主席第三次访问越南，是在两国庆祝建立全面战略合作伙伴关系15周年（2008年—2023年）之际进行的，其体现了习近平总书记、国家主席对两国的传统友谊、当前双边关系水平以及今后两国关系良好前景的特殊感情。阮富仲总书记表示相信此访是新的历史里程碑，推动两党两国关系迈上新台阶，符合两国人民的愿望与共同利益，致力于地区和世界的合作与发展。

在亲切、友好、真诚、坦诚的气氛中，两位领导就各自党和国家的情况、两党两国关系以及共同关心的地区和国际问题进行深入交换意见。

阮富仲总书记再次祝贺并高度赞赏中国共产党第二十次全国代表大会的历史意义和重要里程碑，确立了习近平总书记、国家主席的“核心”地位和习近平新时代中国特色社会主义思想的引领作用。阮富仲总书记祝贺中国在习近平总书记、国家主席的领导下从党二十大以来取得了许多新的伟大成就。阮富仲总书记相信，中国党、国家和人民一定能够完成党二十大确定的目标任务，胜利实现第二个百年奋斗目标，把中国建设成为一个民主、文明、和谐、美丽的现代化社会主义强国。

阮富仲总书记在介绍越南情况时表示，越南共产党第十三次全国代表大会评价越南国家从未有过像现在这样的基业、潜力、地位和国际声誉。阮富仲总书记强调，党十三大半个任期以来，在比预期更严峻、更复杂的困难和挑战背景下，越南在各领域全面奋斗并取得重要且较为全面的成果。阮富仲总书记分享了越共十三大所提出的力争到本世纪中叶将越南建成社会主义高收入发达国家的目标和方向，以及2025年、2030年和2045年的具体发展目标。

越共中央总书记阮富仲强调，越南党和国家的一贯外交政策是独立、自主、和平、友好、合作与发展、多元化对外政策、多边化国际关系以及 “四不”国防政策；积极主动地全面深入地融入国际社会。越南是国际社会的朋友、信任伙伴和积极、负责任的成员。阮富仲总书记申明，越南将发展对华关系视为首要优先和战略选择；支持中国社会主义国家发展强大，为人类和平与进步事业作出日益重要的贡献。阮富仲总书记对中国人民向越南革命事业和建设社会主义、发展国家事业所提供的帮助表示赞赏。

中共中央总书记、中国国家主席习近平习近平对再次访问越南表示高兴，激动再次会见阮富仲总书记；感谢越南党、国家、人民和阮富仲总书记对习近平总书记、国家主席和夫人及中国党、国家高级代表团给予重视、诚挚和周到的接待。

中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南革新近40年来所取得的成就表示热烈祝贺和赞赏，特别是在落实越南共产党第十三次全国代表大会决议过程中的重要且全面成果，增进综合国力、不断提升国际影响力和地位。习近平总书记、国家主席相信，在以阮富仲总书记为首的越南共产党的坚强领导下，越南党、国家和人民一定能够胜利实现党十三大所确定的重大目标任务，为成功实现越南共产党十三大确定的两个一百年目标提供重要前提。

习近平总书记、国家主席强调，中国党、政府和人民高度重视对越关系，把越南作为周边外交的优先方向；申明中方坚定支持越南建设社会主义事业，支持越南繁荣发展、人民幸福。习近平总书记、国家主席回顾并强调，不久前阮富仲总书记参观友谊关口并种植友谊树的活动，就是要传递两党两国和两国人民关系的信心与发展的信息。

两国领导人回顾了两党两国关系发展历程，一致认为，中越同志加兄弟的传统友谊是胡志明主席、毛泽东主席和前辈领导人亲自缔造和精心培育的，是两国人民的宝贵财富，需要不断继承和发扬。两国领导人一致认为，自从2008年两国建立全面战略合作伙伴关系15年来，秉持 “睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”的方针和本着 “好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，两国各领域合作取得许多积极全面进展；两党两国关系不断拓展和深化。

鉴于高度评价两党两国关系，以及两国全面战略合作伙伴关系15年来取得的重要成就和面临的新要求，双方一致同意，构建具有战略意义、为两国人民幸福、为人类和平与进步而努力、符合联合国宪章和国际法的越中共享未来共同体，在彼此互相尊重的原则下进行平等互利合作，彼此互相尊重独立、主权和领土完整，坚持通过和平方式解决分歧。

根据上述方向和原则，双方同意不断巩固政治互信，加强两党两国高层交往，两国通过多样、灵活形式，发挥党际关系对双方总体关系的战略引领作用。双方同意更加实质性地加强防务安全合作，使其成为两国关系的支柱之一；促进更加深化、可持续的经贸投资合作；加强两党两国传统关系的教育工作，推动缔造两党两国关系夯实社会基础；加强密切多边协调，造福两国人民，为国际社会共同利益作出积极贡献。

关于海上问题，两国领导人深入交换了真诚、坦诚的意见，强调要更好管控和积极化解海上分歧，维护东海和地区和平稳定。阮富仲总书记要求双方落实高层共识，尊重彼此合法正当利益，不使局势复杂化，通过符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法的和平方式解决争端，落实《东海各方行为宣言》（DOC），推进符合1982年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》（COC）。

会谈中，两党总书记深入讨论了许多共同关心的国际和地区问题。阮富仲总书记强调，在当前国际和地区形势错综复杂的背景下，重要的是各国应共同落实和平、合作、发展政策，遵守国际法、互相尊重彼此平等与合法利益，以和平方式解决分歧，在国际关系中不使用武力威胁或使用武力；合作共同发展，协调应对传统和非传统安全挑战。

习近平总书记、国家主席赞同阮富仲总书记关于双方共同引领两国全党、人民、全军以更高、更大决心推动越中关系在全面战略伙伴关系更高水平上坚定、稳固、长期、可持续和更加有效发展。

高层会谈后，阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席共同观看并听取两国各部门、部委、地方介绍所签署的36项多领域合作协议，展示了双方此访取得的丰富全面成果。

阮富仲总书记盛情邀请并陪同习近平总书记、国家主席出席茶话会；聆听介绍越南著名茶产品和越南人独特的饮茶仪式的相关信息，展示两国人民之间的文化相似之处。

当晚，越共中央总书记阮富仲及夫妇、越南国家主席武文赏及夫妇举行隆重招待宴会，欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平及夫人对越南进行国事访问。（完）

越通社