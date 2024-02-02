2024年2月2日（即癸卯年腊月二十三），在越中两国传统佳节——2024甲辰龙年春节来临之际，越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、中国国家主席习近平互致新春贺信。

在贺信中，两位总书记对越中两党、自阮富仲总书记在中国共产党第二十二次全国代表大会召开后于2022年10月对中国进行历史性访问以来两国关系积极发展和取得积极进展的趋势感到高兴。

两党最高领导人特别高度评价中共中央总书记、中国国家主席习近平于2023年12月对越南进行国事访问的里程碑意义和取得的丰富成果，尤其是双方已发表了关于继续深化和提升越中全面战略合作伙伴关系、建设具有战略意义的命运共同体的联合声明，签署36项合作文件，展现出双方的决心，为在新阶段两党、两国关系长期发展的重要战略定向打下坚实的基础。

在2024年，阮富仲总书记希望两国各级、各部门和地方贯彻、落实好高层达成的协议和共识，推动越中关系健康、稳定、深入、务实和有效发展，致力于两国人民的发展和利益，为地区乃至世界和平、合作与发展做出贡献。

习近平总书记、国家主席表示希望双方推动两国关系迈上新台阶，推动各渠道、各层级、各领域交流合作高水平运行、高质量发展，为两国现代化事业注入更多动力，为和平事业和人类的进步做出更大的贡献。

两位总书记祝两党、两国和两国人民平安、健康、幸福地欢度甲辰年春节，祝越中两国发展繁荣昌盛。（完）