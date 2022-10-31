越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平举行会谈

越通社特派记者报道，10月31日下午，在欢迎仪式结束后，越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平举行了会谈。

中共中央总书记、国家主席习近平表示，此次访问对两国和越中关系具有特别意义；阮富仲总书记是中共二十大闭幕后接待的首位外国领导人，以及阮富仲在越共十三大之后首访中国等体现了对两党两国关系的高度重视。

在真诚、坦率的气氛中，双方就各自党情、国情以及两党、两国关系深入交换了意见。阮富仲再次对中共二十大的成功表示祝贺；祝贺习近平同志当选中国共产党第二十届中央委员会总书记;认为此次大会具有重要里程碑意义，对中国的发展具有深远影响,开启了2035年中国全面建设社会主义现代化国家新征程，面向第二个百年奋斗目标。

阮富仲总书记强调，越中是山水相连的邻国,同为由共产党领导的社会主义国家。由胡志明主席和毛泽东主席以及两国革命老前辈亲手缔造和精心培育的越中友谊成为两党、两国和两国人民的宝贵财富。越南诚挚感谢中国党、国家和人民对越南民族解放事业和当今的社会主义建设事业中给予越南的宝贵支持。越南一向重视并将发展越中全面战略合作伙伴关系视为头等优先事项。对于对外政策，越南坚持独立自主、和平、友好、合作与发展、国际关系多边化多元化；将民族大团结力量与时代力量相结合，主动、积极融入国际社会；当国际社会的朋友、可靠伙伴和积极、负责任成员国的外交路线。

习近平热烈祝贺越南近年来所取得的成就，尤其是在实施越共十三大决议中的成就；高度评价越共十三大所明确的2025年、2030年和2045年的奋斗目标；相信在以阮富仲总书记为首的越南共产党的领导下，越南人民必将胜利实现越共十三大所提出的目标和任务，使越南成为现代化工业国，胜利实施民富、国强、民主、公平、文明的国家。

习近平强调，中国党、政府和中国人民高度重视对越关系；希望并愿意同越南党、国家和越南人民一道努力，朝着“睦邻友好、继续遵循“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”的方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的精神,推动越中全面战略合作伙伴关系不断向前发展并迈上新高度。

两位总书记对两党、两国关系近年来的良好发展势头感到高兴。在疫情的背景下，双方仍然保持经常性的会晤和沟通。越南是中国在东盟的最大贸易伙伴,越中双边贸易额占中国和东盟贸易总额比例为四分之一，越南是中国在世界上的第六大贸易伙伴。两国多个合作项目所存在的问题已经得到解决，其中吉灵-河东城铁项目已正式投入使用并有效运营。疫情防控合作取得了实效。在当前世界形势下，越南与中国的稳步发展以及双方所取得的成就对两国和两国人民具有十分重要的意义。

两位领导人已就加强互信、增进友谊、提高各领域的务实合作，维护海上和平与稳定，推动越中关系健康、稳定、持续发展的大方向深入交换了看法。

双方一致同意保持两党、两国领导人的经常性交流与接触，旨在增进相互理解，及时解决双边关系中产生的问题，维护越中友谊大局和健康稳步发展的态势。两位领导人共同强调了加强党际交流在越中关系发展中起到领航、定向的作用；深化两党理论交流，加强党政建设、干部工作、反腐败、捍卫党的思想路线等方面的经验交流。两位总书记同意进一步发挥两党两国的现有合作机制，确定符合双方需求和利益的合作方向和重点，有效落实两党两国高层领导所达成的共识。继续有效实施越南国会与中国人大、越南祖国阵线与中国政协的交流合作机制；进一步深化外交、国防、安全等领域合作，增强两国边防和执法部门的合作，在多边论坛上保持高效配合。

在会谈中，两位总书记深入探讨务实合作领域，一致同意进一步提高经贸、投资等领域的合作效率，为双边关系夯实牢固基础，并强调，越南和中国是彼此非常重要且大有可为的贸易伙伴。阮富仲重申，越南特别重视中国市场，希望扩大对中国出口越南优势商品，希望中方继续为越南创造便利条件，加快越南农林水产品输华准入，保持供应链通畅，为两国商品顺利清关创造条件，提高越南通过铁路过境中国前往第三国的商品限额,并创造便利条件；为航空、陆路和铁路运输合作创造便利条件；越南欢迎并为中国高科技的大型企业对越南投资创造便利条件。

习近平强调，中方将努力保持中越经贸关系朝着更加平衡的方向发展，为越南向中国出口农林水产品创造有利条件。双方努力在符合各自国家需求、利益和可持续发展战略的基础上，努力解决两国关系中仍旧存在的问题，加强产能合作，推动“两廊一圈”与“一带一路”倡议框架下的对接。同意扩大农业、环境、科技、卫生等领域的合作。中方承诺向越南提供至少1000份政府奖学金名额，为越南培养至少1000名汉语教师。 两位总书记就诸多共同关心的国际和地区问题深入交换意见，并共同强调，两国人民友谊是两国关系健康、可持续发展的社会基础和力量源泉。希望双方为两国人民互访，恢复两国间商业航班，旅游合作，增进两国地方间合作，尤其是加强边境地区交流与合作等创造便利条件。

对于边境和领土问题，双方同意根据所签署的文件和协议，加强边界线的有效管理，促进板约（越南）——德天（中国）瀑布景区旅游合作项目（试行）。

对于海上问题，两位总书记表示，这是两国关系的遗留问题。维护海上和平稳定对两党两国的发展至关重要。阮富仲总书记建议双方遵守两国高层共识，尊重彼此正当合法利益。在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上，以和平方式解决争端和分歧。发挥好海上谈判机制作用，推动划界谈判及发展合作磋商，全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），努力建设具有约束力的《东海行为准则》（COC），确保合乎1982年《联合国海洋法公约》等国际法。

阮富仲代表越南党和国家诚挚邀请习近平在适当时间访问越南。习近平衷心感谢并愉快地接受了邀请。（完）