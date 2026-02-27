越共中央总书记走访慰问公安部安全调查局干部战士并致以新春祝福

2月26日下午，越共中央总书记苏林走访慰问了曾获“人民武装力量英雄”称号的公安部安全调查局（A09）全体干部战士，并致以新春祝福。



苏林总书记高度评价并表彰了人民公安力量及安全调查力量在过去一段时间以及2025年内所取得的优异成绩。



苏林指出，当前国际和地区形势复杂多变，犯罪形势日益严峻，特别是危害国家安全的犯罪正带来诸多挑战。然而，在党和国家的领导下，在各级各部门及整个政治体系的果断参与下，凭借人民公安力量、安全调查力量的重要贡献以及全国人民的支持，我国已取得了具有历史性意义的重要成就。



苏林总书记强调，国家进入新的革命阶段，要求人民公安力量及安全调查力量除了维护政治稳定和社会安全外，还要发挥带头作用，为有效落实党的各项关键革命任务创造和构建基本的有利条件；继续有效部署工作，确保在任何情况下都保持主动权，绝不陷入被动和意外的境地。



苏林总书记发表讲话。图自越通社

为圆满完成新形势下的任务要求，苏林总书记要求安全调查力量在贯彻落实、广泛传播并快速有效开展越共第十四次全国代表大会决议及各项战略决议中发挥表率作用；同时落实好中央公安机关党委第八次代表大会决议以及安全调查局党部2025-2030年任期决议。此外，要集中识别、发现并坚决严厉处置各类宣扬歪曲、破坏党的决议的违法行为。



安全调查力量需主动与安全侦察力量紧密配合，未雨绸缪，并从基层就牢牢掌握各种潜在复杂因素的萌芽，积极主动地就维护国家安全、政治稳定、服务经济社会发展、保障社会秩序安全及扩大对外关系等领域，向党、国家及公安部领导当好参谋；斗争并击退一切影响制度生存的危机。



苏林总书记还指出，安全调查工作必须积极落实各项极高要求，以保持稳定并为国家发展创造资源，助力实现从2026年起及后续年份经济两位数增长的目标，这也是越共十四大所确定的目标。



值此机会，苏林总书记在公安部安全调查局传统金册上题词。（完）