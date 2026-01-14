越共中央总书记苏林：革新、完善新形势下后勤技术保障方式

越共中央总书记、中央军委书记苏林出席仪式并发表讲话。



苏林在仪式上发表讲话时强调，英雄的越南人民军在党和民族的革命事业中取得的辉煌战功和特别优异成绩，离不开后勤—技术部门各代干部、战士和工作人员的巨大贡献。进入革新时期，特别是近年来，后勤—技术总局出色完成了为中央军委和国防部领导提供战略参谋的任务，提出了提出健全、合并、重组各级后勤和技术机关单位的领导与指导方案，使之从基层到全军实现精简、同步、统一；有效建设和实施了多项具有战略意义的方案、项目和计划，巩固并提升了军事后勤技术潜力和态势，增强了战斗力，为建设“精、简、强、正规化、现代化”的军队作出贡献。

苏林向后勤—技术总局颁授“人民武装力量英雄”称号。图自越通社

苏林指出，未来几年，世界和地区形势将继续复杂演变，难以预测。在越南党的领导下，经过40年的革新，国内取得了许多具有历史意义的巨大成就，但仍面临诸多困难和挑战。为出色完成任务，苏林要求后勤—技术总局集中学习领会、贯彻落实中央、中央军委、国防部等的各项决议、指示、结论和规定；为党和国家、中央军委、国防部就军事国防任务的后勤技术工作提出方针、解决方案、机制和政策建议；制定符合全民国防建设战略以及经济社会发展与国防安全相结合方针的后勤技术保障计划和方案，特别是在战略要地、边境、海岛、少数民族地区和山区；为有效实施各项方案、项目、协作计划、投资生产、采购、修理、改进、现代化武器装备技术提供参谋建议。



苏林要求，发扬主动、创新、自立、自强的精神，及时、充足地保障执行日常和突发任务的单位，特别是训练、演习、备战和在任何情况下取得战斗胜利的任务，以及防灾减灾、灾后重建所需的后勤技术物资、武器和装备。革新完善新形势下的后勤技术保障方式；继续提高保障官兵生活和健康的质量，为提高军队战斗力作出贡献。



在“新纪元”，军队后勤技术部门必须在科学技术革新方面、在吸收人类智慧最新、最现代的成果以应用于军事后勤技术发展和国家工业化现代化事业方面走在前列。总局和军队后勤技术部门的产品必须是体现“自信、自立、自主、自强、民族自豪”精神，并特别强调战略自主性的专业产品和军民两用产品，需经研究、开发和生产。