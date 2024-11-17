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越共中央总书记苏林：金瓯省应充分挖掘海洋、岛屿和红树林生态系统的差异化潜力和优势

在金瓯省调研期间，11月17日下午，越共中央总书记苏林与中央工作代表团同金瓯省省委常务委员会召开会议，讨论越共十三大决议和金瓯省第十六次党代会（2020-2025年任期）决议的实施情况。

金瓯在经济、社会、国防和安全方面具有十分重要的地位且富有革命传统。

根据金瓯省委的报告，该省地区生产总值（GRDP）增长约6.53%；经济规模较2020年增长0.4倍。年人均GRDP预计达到7260万越盾（折合人民币20742元，较2020年增长36.2%）；经济结构朝着正确方向调整。贫困发生率年均下降0.56%，目前贫困户发生率已降至0.95%。

苏林在工作会议上指出，金瓯省需要进一步发挥其独特的地缘经济优势，重视规划工作，并优先投资基础设施建设，尤其是交通基础设施建设。金瓯省应充分挖掘海洋、岛屿和红树林生态系统的差异化潜力和优势，加强与九龙江地区重点经济区内三个省市（芹苴、坚江和安江 ）以及全国其他地区的紧密合作，共同制定战略、调动资源，实现协同发展并共享发展成果。

苏林要求金瓯省继续加快解决发展中的瓶颈和障碍，以人民和企业为中心，调动并释放内部和外部资源，推动经济社会发展。要集中推进行政审批制度改革、数字化转型和绿色转型，改善投资和经营环境，提高省级竞争力。同时，金瓯省应注重发展教育和医疗，激发丰富多彩的本土文化资源，将其视为发展的动力之一。

苏林强调，要做好党建工作，巩固民族大团结，加强党内团结，建设精简、廉洁、高效的政治体系。

值此机会，苏林向金瓯省陈文时县督江地区综合诊所捐赠了医疗设备。（完）

越通社

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