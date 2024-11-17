越共中央总书记苏林：金瓯省应充分挖掘海洋、岛屿和红树林生态系统的差异化潜力和优势

金瓯在经济、社会、国防和安全方面具有十分重要的地位且富有革命传统。



根据金瓯省委的报告，该省地区生产总值（GRDP）增长约6.53%；经济规模较2020年增长0.4倍。年人均GRDP预计达到7260万越盾（折合人民币20742元，较2020年增长36.2%）；经济结构朝着正确方向调整。贫困发生率年均下降0.56%，目前贫困户发生率已降至0.95%。



苏林在工作会议上指出，金瓯省需要进一步发挥其独特的地缘经济优势，重视规划工作，并优先投资基础设施建设，尤其是交通基础设施建设。金瓯省应充分挖掘海洋、岛屿和红树林生态系统的差异化潜力和优势，加强与九龙江地区重点经济区内三个省市（芹苴、坚江和安江 ）以及全国其他地区的紧密合作，共同制定战略、调动资源，实现协同发展并共享发展成果。



苏林要求金瓯省继续加快解决发展中的瓶颈和障碍，以人民和企业为中心，调动并释放内部和外部资源，推动经济社会发展。要集中推进行政审批制度改革、数字化转型和绿色转型，改善投资和经营环境，提高省级竞争力。同时，金瓯省应注重发展教育和医疗，激发丰富多彩的本土文化资源，将其视为发展的动力之一。



苏林强调，要做好党建工作，巩固民族大团结，加强党内团结，建设精简、廉洁、高效的政治体系。



值此机会，苏林向金瓯省陈文时县督江地区综合诊所捐赠了医疗设备。（完）



越通社