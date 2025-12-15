越共中央总书记苏林：重点发展绿色、高附加值农业，推进农村现代化

12月15日，越共中央总书记苏林与兴安省国会代表团在兴安省建昌乡政治培训中心开展选民接待活动，向兴安省建昌、黎利、光历三乡选民通报第十五届国会第十次会议成果，并面对面倾听选民意见和建议。



苏林在会见中认真听取选民意见，高度评价选民意见中所体现的民主精神、责任感、坦诚态度以及热忱之心。



苏林表示，（与太平省）合并后的兴安省虽然工作量庞大，但该省仍积极主动推动创新，有序部署，在经济、社会、国防安全等领域取得了许多积极进展。



在回应选民的若干建议时，苏林强调，党的一贯观点是：“必须始终将人民置于中心位置，保护人民的合法、正当权益，一切政策、所有决定都必须以服务人民为宗旨。”



越共中央总书记苏林与兴安省国会代表团在兴安省建昌乡政治培训中心开展选民接待活动。图自越通社

苏林要求兴安省各级党委、政府彻底解决人民群众的正当诉求，严明纪律规矩，保障人民安全、社会治安秩序，大力推进乡镇层级的行政体制改革和数字化转型，集中力量发展经济，提高人民生活水平。



针对建昌、黎利、光历三乡，苏林要求集中发展绿色、高附加值农业，加快推进农村现代化建设。该三乡具有土地资源丰富、生产传统优良、人民团结好学、交通日益便利等有利条件。因此，需大力发展清洁、绿色、生态农业，强力应用科学技术和数字化转型。形成规模化集中生产区，建设产品品牌和地理标志，授予种植区和养殖区编码。组织按价值链进行生产，发展合作经济、新型合作社。将农业与服务业、生态旅游、手工艺村相结合，改善人民收入。



苏林指出，各乡必须在基础设施上实现突破，拓展发展空间，为经济社会发展注入新动力。交通、水利、数字基础设施等方面的瓶颈问题必须优先得到彻底解决。三乡需主动与省道、国道及区域战略交通干线实现对接，科学规划商业基础设施、农村工业集群以及文化体育设施。



2026年将举行第十六届国会代表及各级人民议会代表选举，正值首次大选80周年，时间十分紧迫，工作量巨大，要求很高。因此，各级各部门需立即着手开展工作，不搞形式主义，明确职责任务，充分准备各项必要条件，确保选举民主、合法、安全、顺利举行。



值此机会，苏林向建昌、黎利、广历三乡赠送了30台电脑。当天下午，苏林走访慰问了建昌乡光中村的1948年出生、伤残等级为81%的伤残军人阮仲孝家庭，并赠送了慰问品。（完）