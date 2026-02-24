越共中央总书记苏林：越通社要勇攀新高度，当好国家可信赖的"信息血脉"

在喜迎建党、欢度丙午新春的热烈氛围中，2月24日上午，越共中央总书记苏林在河内李常杰街5号越通社总部走访慰问越通社干部、职工，向大家致以2026年丙午新春祝福。



越通社社长武越庄表示， 2026年是落实越共十四大决议的开局之年，开启国家迈向强盛繁荣新纪元，越通社将以更高政治责任感完成各项任务。



武越庄汇报称，越通社党委紧紧落实中央政治局、书记处关于加强党的建设、推进机构精简高效、提升人力资源质量、加快数字化转型等要求，第一时间制定并实施落实越共十四大决议行动计划。同时认真开展中央政治局、书记处2026年监督检查计划。



今年1月，越通社以高度责任精神组织越共十四大重点宣传报道，为大会成功举行作出积极贡献，巩固干部、党员和人民对党的领导及国家未来的信心，也增强国际社会对越南独立自主、自信自强发展道路的信任。

作为自家的通讯社，在国家会议中心举办"在党旗下——国家迈入新纪元"图片展，制作发布各类新闻信息超过1.3万条，涵盖文字、图片、视频、图表、播客等形式，并以越、英、法、俄、中、西班牙等多语种传播。越共十四大专题页面向媒体和公众免费开放，成为国内外广泛访问、引用的重要权威信息来源。



十四大宣传行动结束后，越通社迅速启动第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会选举重点报道，多语种选举专题网站已正式上线，汇集15届国会完整资料并持续更新选举进程。



2026年伊始，越通社开展首项对外活动，接待俄罗斯塔斯社代表团来访。今年，越通社还将承办亚太地区通讯社组织委员会会议，届时将有13家地区重要通讯社代表出席。这是展示越南国家形象的重要契机。



春节期间，越通社各信息单位持续保障报道工作，及时、多语种、多形式报道苏林总书记赴美国出席加沙和平理事会活动等重要对外活动，汇总国际舆论反响，为重要外交活动成功作出贡献。



苏林在讲话中指出，春节期间，当人们阖家团聚之时，越通社新闻工作者仍坚守岗位，持续提供全面、及时、准确的国内外信息，特别是关于越南高级代表团在美国出席加沙和平理事会活动的报道，为重要外交活动成功营造良好舆论环境。



苏林总书记代表党和国家领导层，对越通社在民族革命、解放战争、国家统一和社会主义建设发展各阶段作出的贡献表示高度肯定和感谢。越通社是越南拥有烈士记者最多的新闻机构（511名记者烈士中有260名来自越通社）。几代越通社新闻工作者的鲜血和汗水融入祖国发展进程，换来真实、及时的新闻信息。



苏林强调，越通社是党和国家的主力媒体，是政府的"新闻银行"，是党同人民之间的桥梁纽带。其地位源自长期淬炼的责任担当与先锋精神。越南通讯社历代干部、记者、编辑、技术人员继承优良传统，保持坚定本领，无论是在国家艰苦卓绝的岁月，还是在蓬勃发展的时期，均能在各种环境下出色完成任务。



苏林指出，当前越南正处于一个充满重大机遇与严峻挑战的全新发展阶段。信息空间以前所未有的广度与深度拓展，信息传播速度犹如闪电般迅速。正确与谬误、善良与丑恶、真实与虚假相互交织，甄别难度空前加大。社会的正向价值面临被负面信息洪流侵蚀、拉低的风险。在此背景下，他要求越通社的新闻工作者必须进一步强化政治定力，提升专业素养，厚植人文精神。



苏林重申，越通社必须筑牢“准确—持续跟进—敏锐—可靠”的信息生命线。“快”固然重要，但“准”是硬性要求。他要求，越通社发布的每一条信息，都要成为社会公众判断形势的依靠，成为管理部门开展工作的依托，成为人民群众心中坚定不移的信任。报道真相、传播准确，这是越通社必须恪守的原则，是其肩负的政治使命，更是新闻人安身立命的职业良知。



苏林要求越通社做好对内对外宣传，夯实民意基础，传播一个和平、稳定、发展、重情重义的越南形象。每一条及时准确的新闻、每一句规范文字、每一幅有传播力的图片，都可能成为国家的"空间大使"、"数字大使"。



他强调要主动推进技术创新，广泛应用人工智能等科技成果于新闻生产全链条。技术是工具，不是替代。新闻工作者若不能掌握技术，就会落后。"希望越通社既走得快，也走得稳；既创新，也守正；既现代，也保持革命新闻本色。"



苏林总书记发表讲话 图自越通社

苏林还要求，信息覆盖城市与农村、边疆与海岛，同时面向世界和海外越南人传播。党的声音要以易懂形式传递给每一位公民，人民的心声也要真实、及时反映给有关部门。



他建议加强政治体系协同，构建坚固的信息"防护盾"，坚决与虚假、恶意、歪曲信息作斗争，同时传播积极正能量。今天的新闻工作不仅是传递信息，更是守护社会精神空间的安宁。



苏林强调，要持续培养政治本领、职业道德和文化素养。技术可变，但忠诚祖国、服务人民、诚实公正的新闻精神永不改变。每位记者都应自问：这条新闻是否有益于国家和人民？"这段文字、这条新闻，是否增进了人与人之间的理解，是否加固了彼此间的信任，是否点燃了更深厚的爱国情怀，是否引导人们向善向上、生活得更有意义？"



苏林感慨地分享道：“我深知你们职业的特殊性：在风雨交加中奔走，在烈日炙烤下坚守；在漫漫长夜里伏案，在高压环境下工作。你们直面风险，甚至要应对危险与牺牲。然而，正是这份常人难及的艰辛，铸就了新闻工作者的职业尊严；正是那些‘无人见证’的默默时刻，积淀了越通社沉甸甸的公信力。”



最后，苏林向越通社全体员工致以新春祝福，希望越通社继续发扬光荣传统，团结奋进，迈向新高度——成为国家可信赖的信息血脉，成为社会信任的支点，成为新时代越南规范而富有人文精神的声音。（完）