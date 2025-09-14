越共中央总书记苏林：越通社继续彰显其作为党和国家战略性、可信赖新闻机构的作用

越共中央总书记苏林出席并在仪式上发表指导讲话。国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏以及越南祖国阵线中央委员会主席杜文战向越南通讯社建社80周年纪念活动致送花篮和贺信。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长潘廷镯；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与群众工作部部长阮仲义；越共中央政治局委员、国防部部长潘文江大将；越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将；越共中央书记处书记、外交部代理部长黎淮忠；越共中央委员、政府副总理裴青山；越共中央委员、国会副主席武鸿清等一同参加。

助力谱写祖国山河英雄壮歌

越通社党委书记、社长武越庄同志在仪式上发表演讲时表示，在长达八十年的建设与发展历程中，越南通讯社始终得到越共中央、胡志明主席的特别关怀，政府的领导以及人民的信任和支持。胡志明主席的教诲犹如一盏明灯，指引和激励着通讯记者们，无论身处何种环境，都不畏艰险，冲破枪林弹雨，确保信息之流不断传递。

越通社社长武越庄强调，面对新形势的要求，越通社继续发扬优良传统，坚守核心价值，不断创新，切实履行战略信息任务，向国内外媒体机构和公众提供权威、准确、可靠而丰富的信息，彰显其作为国家通讯社在地区乃至世界上的重要地位与声望。

越通社党委书记、社长武越庄同志在仪式上发表演讲。图自越通社

在国家许多盛事中，越通社发挥着主力、唯一的信息与图片提供方作用，圆满完成信息传播任务。凭借自身的信息产品，越通社记者、编辑队伍勇于投身斗争，坚决抵制各种消极现象和敌对势力的错误论调，为维护政治社会稳定作出贡献，彰显其在思想战线上的先锋作用。

作为党和国家战略信息中心，越南通讯社的新闻报道和参考资料为领导、指导、管理和政策制定工作提供了有力服务。其深刻而全面的预测性信息与形势评估，在信息宣传战线的前沿斗争中，可未雨绸缪地作出重要贡献。

作为国家主要的对外媒体机构，越通社继续彰显其在对外信息工作中的资源优势，积极宣传推广充满活力、现代化并积极融入国际社会的越南形象，同时广泛传播独具特色的传统文化价值。

坚守官方权威信息之源

在仪式上发表指导性讲话时，苏林总书记强调，越南通讯社自诞生并与国家共同发展壮大以来，一代又一代通讯记者始终坚定信念、满怀热情，不畏艰难险阻与牺牲，为谱写祖国山河的英雄壮歌，为光荣的党、为亲爱的越南祖国、为通讯记者自身的荣光作出了重要贡献。

越共中央总书记苏林出席并在仪式上发表指导讲话。图自越通社

在当前背景下，苏林总书记指出，越通社要不断自我革新，实现与时代高度、与国家发展相称的成长，继续彰显其作为党和国家战略性、可信赖信息机构的作用；成为权威信息源泉和新闻思想战线上的积极主流声音。

苏林要求越通社紧密跟踪、把握国内形势的演变和国际局势的变化，主动收集、汇总各类信息，开展全面分析、精准评估和及时预测，提供有价值的新闻报道，为党和国家领导作出正确决策提供依据，确保不陷入被动或措手不及。

为圆满完成国家新发展阶段的任务，苏林总书记强调，越南通讯社的新闻工作者必须不断锤炼坚定的政治本领，忠诚于革命理想，发挥先锋战士的作用，出色完成党和国家交付的各项任务；广泛传播越南的路线、政策、法律和发展成就，助力巩固社会信任与共识；同时激发灵感，唤起全社会为国家发展事业而奉献的渴望。

越通社党委书记、社长武越庄向越共中央总书记苏林赠送《荣耀永远属于人民》画册。图自越通社

面对数字化转型浪潮和全球传媒空间的激烈竞争，苏林总书记指出，越南通讯社的新闻工作者必须继续大力革新新闻制作与信息传播方式；在现代科技应用中走在前列，熟练掌握数字平台、人工智能和大数据等工具。