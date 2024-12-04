越共中央总书记苏林：老兵协会应夯实党的思想基础

12月4日上午，第七次越南老兵协会全国爱国竞赛大会（2024-2029年）、越南老兵协会成立35周年（1989年12月6日-2024年12月6日）暨一级劳动勋章授勋仪式。越共中央总书记苏林出席并在大会上发表讲话。



此次大会标志着越南老兵协会35年来所取得的新发展。这也是表彰全国“模范老兵”运动中脱颖而出的集体、个人和优秀典范的机会，鼓舞出色完成任务的各级协会及老兵干部、会员。



在过去35年中，越南老兵协会凭借其卓越成就，荣获了胡志明勋章、一级独立勋章以及许多其他崇高奖项。共有24名个人获得“革新时期劳动英雄”称号，数百个集体和数千名个人获国家的表彰，受到政府总理、各部委及地方政府的奖励。 苏林强调，越南老兵协会需要大力创新工作内容和方式，提升运作质量和效果，满足经济社会发展、国防安全保障和提升国家国际地位日益增长的需求。各级协会和每一位干部、会员必须始终保持爱国主义的精神，清楚地认识新形势下集体和个人对国家发展事业的责任。前辈们的伟大牺牲以及过去老兵们的奉献精神应成为致力建设一个富强、民主、公正、文明的越南的动力。



苏林建议，越南老兵协会要真正成为党、国家和人民坚实的靠山。每一位干部、会员都应不断锤炼政治品格，坚持党的绝对领导；以身作则，积极宣传人民和家人遵守党的路线、方针政策以及国家的法律法规；当好党和各级政府的政治核心和可靠的支柱，以及党和人民之间密切关系的坚实桥梁。

各级协会需要与越南祖国阵线和各社会团体密切合作，抓好基层民主制度和关于率先垂范做表率、参政议政和监督的规定，致力于党风廉政建设。



在思想领域，老兵们应保持高度警惕，主动防范和与错误观点作斗争，坚决打击敌对势力渗透破坏；防止“自我演变”和“自我转化”，夯实党的思想基础；并与各社会团体配合，鼓励民众积极参与“全民捍卫国家安全”的运动，努力把矛盾纠纷化解在基层。



老兵协会还需要继续开展各类爱国主义运动，将协会的爱国运动与各地和全国的其他运动结合起来，形成合力。



苏林坚信，越南老兵协会将取得新的更大成果，为推动国家发展和建设“日益富强、繁荣”的越南做出重要贡献。苏林重申，党、国家和越南祖国阵线将继续关注、支持越南老兵协会，帮助其更好地履行新形势下的职能和重要任务。（完）