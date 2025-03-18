越共中央总书记苏林：私营经济——推动越南繁荣发展的杠杆

近40年的革新之路见证了一个坚强不屈、突破奋进、渴望发展的越南。从一个低效的1989年人均收入仅96美元的计划经济体制，越南已实现强劲突破，预计到2025年底，将迈入中等偏高收入国家行列，年人均收入超过5000美元。

这一辉煌成就不仅是党领导下正确发展路线的结果，得益于果断而大胆的体制、政策改革及深度融入国际经济，更是全国人民勤劳奋斗、锐意创新、坚定意志和不懈努力的结晶。

更让人自豪的是，越南的经济增长速度尽管在全球经济动荡不安的背景下始终是发展中国家平均水平的两倍。从一个贫困、依赖国际援助的经济体，越南已不断奋力崛起，成功跻身按购买力平价（PPP）计算的全球第24大经济体。越南所取得的成就不仅体现在经济领域，而且涵盖了社会发展的巨大进步，为人民带来日益富裕、幸福的生活。

这一成功离不开私营经济所作出的重大贡献。在革新初期，私营经济仅扮演次要角色，经济主要依赖于国有企业和外资（FDI）。然而，在过去二十年来，特别是自2011年越共中央政治局颁布关于发展私营经济的第09号决议和2017年中央颁布的第10号决议以来，私营经济迅速崛起，已成为国家经济的重要支柱之一，并日益展现出作为推动国家经济增长的核心动力作用。目前，全国私营企业近100万家，约500万个个体工商户，对GDP贡献率约达51%，占国家财政收入超过30%，创造了超过4000万个就业岗位，占全国总劳动力的82%以上，并对社会总投资资金贡献近60%。

私营经济——推动越南繁荣发展的杠杆。图自越通社

私营经济不仅推动生产、贸易和服务业的扩展，还在提高劳动生产率、促进创新和增强国家竞争力方面发挥重要作用。众多越南私营企业的强劲发展不仅巩固了国内市场的主导地位，还在国际市场上树立了品牌形象。这充分证明，只要拥有良好的发展环境，越南企业完全能够走向世界，与全球竞争对手公平竞争。

尽管私营经济对国家经济增长的贡献日益显现，但仍面临诸多制约因素，难以突破规模限制并提升竞争力。许多个体工商户沿袭传统经营方式，缺乏向企业模式发展的动力，甚至“宁小不大”。越南私营企业大多属于小微企业，资金实力与管理水平有限，缺乏企业之间以及与外资企业之间的互联互通，未能充分利用第四次工业革命带来的机遇，在数字化转型方面进展缓慢，投入研发（R&D）的企业较少，对商业模式创新、技术升级及新产品研发的关注不足。这些因素使私营企业难以提高附加值、增强竞争力、提升企业价值并迈向国际市场。

除内部限制外，私营企业在资源获取方面亦面临重重障碍，尤其是在信贷、土地、自然资源及高素质人力资源等领域，特别是在科技、工程及金融行业。同时，部分国有企业尽管掌握大量资源，但利用效率不高，甚至存在浪费现象。此外，法律体系仍存在不完善与重叠之处，营商环境面临诸多挑战，行政审批手续繁琐，耗时费力且伴随潜在风险。部分公职人员在履职过程中存在滥用职权现象，导致企业经营自由和产权保障受损。

另一方面，政府的优惠和扶持政策尚未真正发挥应有的效果，在不同经济领域之间尚存不公平，私营经济仍面临较多准入障碍。相比之下，国有企业在土地、融资和信贷获取方面占据优势，而外资企业在税收、海关手续及土地使用权方面享有更多优惠。此外，企业仍需承担一定的非正式费用，这无形中加重了私营企业的经营成本，影响其业务拓展信心。

显然，私营经济的发展受制于制度体系、经济政策及营商环境的不完善。这些瓶颈不仅限制私营经济增长，使其在国内生产总值中的占比长期未见显著变化，还阻碍了国家提高附加值、摆脱中等收入陷阱，并拖慢越南到2045年成为高收入发达国家的进程。

面向国家发展愿景，私营经济需进一步明确自身使命和目标。私营经济应成为新时代的先锋力量，助力国家实现工业化、现代化，提高竞争力，承担社会责任，改善民生，推动社会进步与国际接轨。私营经济应力争成为科技应用与创新的主导力量，目标至2030年对国内生产总值的贡献率达70%；培育更多具备全球竞争力的企业，掌握核心技术并深度融入全球价值链和供应链，与全国共同建设充满活力、独立、自主、自强、繁荣发展的越南。

为了让私营经济履行其使命并将雄心勃勃的愿景转化为现实，法制体系、政策和经营环境实现突破改革为最重要因素，让私营经济可充分发挥其潜力，成为引领经济走向国际市场的动力。强盛的经济体不仅靠国营部门或外商投资，而且还靠内力，其正是强大、在国家革新和发展中起到领先作用的私人部门。仅在全面参与劳动，创造物质财富，人人、家家、户户都积极劳动的社会，国家经济才会真正强盛。

在此要求下，我们需在整个政治体系中再贯彻关于私营经济作为国家头等重要增长动力的作用的定向、观点和认识。其要求政策制定中的根本变化，解决各种不足和发挥市场机制的优越性，援助私营经济部门提高劳动生产率和进行创新。国家需拥有符合市场体制的管理方式，确保私营经济的自由经营、资产所有权和平等竞争权利；消除一切壁垒，实施政策透明化，在政策制定和制定资源分配中清除利益集团，在一切政策中一视同仁对待私营经济、国有企业和外商投资企业。同时，一贯秉持“人人都拥有在法律不禁止的行业内自由经营权”的观点，制定让投资者、企业和企业家放心的政策，需树立国家与私营经济部门之间更强的信任，从而鼓励企业大胆投资、创新和参与具有战略性的经济领域。政治局即将颁布关于私营经济的决议需鼓励、支持和引领私营经济发展，需创造一个具有突破性的动力，开创越南私营企业奋发图强的纪元。需确定发展私营经济为国家战略和长期政策。私营经济同国有经济、集体经济是建设自主、自力、自强经济的中坚力量。其中需着力实施以下核心措施：

第一，继续按照社会主义、现代、活跃和融入等的方向推进完善全面市场经济体制完善工作。这是私营经济快速、可持续发展的先决条件。为了做到这一点，国家需集中稳定宏观经济，完善体制，确保经济按照市场原则运行，减少干涉，消除各行政壁垒，特权机制，按照市场原则进行经济管理和使用市场工具调控经济。特别是，需要严格监控企业垄断和政策操纵的情况，确保良性竞争和私营企业有平等发展的机会。完善市场经济体制的核心是明确划分国家在经济中的角色，在此框架下，国家应专注于宏观调控，创造有利的商业环境，确保市场机制高效运作，并确保社会公平。我们必须将促进私营经济发展的任务视为当前的核心任务。

第二是，有效保护私营企业的财产权、所有权、经营自由权并确保私营企业合同得到履行。现代市场经济中，保护投资者的财产所有权是国家的职能之一。因此，国家需要建立并严格执行关于包括知识产权和无形财产权在内的财产所有权保护的法律机制；减少法律风险，最大限度地避免政策突然变化给企业带来损失。建立私人投资者，特别是初创企业和创新企业的支持和保护机制，帮助他们安心并顺利发展。此外，现代社会主义市场经济需要一个透明、有效的合同执行系统，确保企业在商业交易和投资中安心和放心。为了实现这一目标，国家需要改革商业司法系统，缩短合同纠纷的解决时间，减少企业的成本和风险，减少合同违约且缺乏有效制裁措施的情况；增强经济法庭和商业仲裁的透明度和效率，确保裁决的公平性和客观性，帮助企业维护其合法权益。加强法律执行的监督，解决中央政策与地方政策不一致的问题；严肃处理以检查为由干扰企业正常经营的行为，增加投资，支持民营经济发展。同时坚决处理企业的违法行为；要求企业提高守法意识，建立商业道德和价值观，推动私营经济健康发展。

第三，在大力巩固国有企业，特别是国有经济集团的同时，优先建设区域和全球规模的私营经济集团，积极支持中小型企业，同时扶持个体经济和合作经济；鼓励私人企业参与国家战略领域：实践私营经济在社会主义市场经济结构中发挥重要作用的观点，消除“重公轻私”的思想和国有企业在某些领域的“垄断”。形成和发展具有国际竞争力的大型民营经济集团，肩负引领和支持其他本土企业深度参与全球价值链的使命。同时，必须制定专门政策支持中小型企业、个体经济以及合作经济的发展，鼓励个体工商户转型为企业，发展高效的新型合作社模式。为了使私营经济不仅在规模上发展，还能为国家长期发展作出积极贡献，需要鼓励私营企业参与战略领域，发展重要基础设施、高科技、重点工业和能源安全。扩大民营企业在国家重要项目中的机会，与政府共同参与一些战略行业和特殊领域，提升研究和创新能力。国家应制定政策机制，引导私营经济参与一些国家重点项目和紧急任务，其中包括高速铁路、城市铁路、能源基础设施、数字基础设施、国防工业、安全等领域。

私营经济——推动越南繁荣发展的杠杆。图自越通社

第四，推动创业浪潮、创新、数字化转型及新技术应用。这是私营经济突破发展、迈向国际化的关键。应制定高效且有力的支持政策，鼓励私营企业技术升级、产品创新，提高附加值。国家应建立法律试验框架（监管沙盒机制），促进人工智能、区块链、大数据、电子商务、金融科技（Fintech）、智慧医疗等前沿领域的投资。通过财政支持和税收优惠，激励企业加大研发（R&D）投入。构建强大的创业生态，助力越南初创企业和科技独角兽拓展国际市场。

第五，推进制度改革，打造“为企业和国家服务”的服务型行政体系：在转变思维的基础上坚决推进制度改革，以服务人民和企业为导向大力推进行政改革；果断削减行政手续和经营条件，加快数字化进程，推动技术在国家治理中的应用，以减少时间和合规成本，降低非正式费用；建立高效的政策对话和反馈机制，为私营企业参与经济政策制定创造条件，确保政策的可行性和效果。力争在未来三年内，越南的营商环境跻身东盟前三。

第六，最大限度释放发展资源，为私营经济提供机会，使其能够有效获取资本、土地、人力资源和技术等重要资源。推动私营经济更深度融入全球经济，提升越南经济的国际地位，保护企业免受经济风险影响。需要制定更有效的支持政策，确保私营经济能够公平、平等、透明且高效地获取资源，并提高资源利用效率。发展多元化的融资渠道，包括股票市场、企业债券、风险投资基金、信贷担保基金以及金融科技、大众筹资等现代融资形式；制定稳定、透明的土地政策，为私营企业获取廉价土地创造便利条件。

国家应有效引导和支持私营企业融入全球供应链，大力吸引投资和先进技术，培育具有全球视野的企业家队伍。尤其需要出台激励政策，引导私营企业向加工制造业、配套产业、农业现代化和高科技领域投资，避免过度集中于房地产和短期投机行为。同时，建立健全机制和政策，增强私营企业抵御经济冲击的能力，特别是在全球经济不确定性加剧、衰退风险上升和市场波动频繁的背景下，为其提供有力保障。

第七，在可持续性、商业道德和社会责任的基础上发展私营经济：国家在稳定宏观经济大局的同时，紧密结合绿色发展战略、循环经济、资源节约、减排和环境保护等方向，积极推动私营经济的发展。私营企业应主动履行社会责任，不仅仅局限于公益活动或慈善捐款，还应通过负责任的商业政策、关心员工福祉、支持社区发展等方式体现；同时，实施透明高效的治理机制，建立以道德为核心的企业文化，杜绝欺诈行为，确保对客户、合作伙伴和员工的公平对待。此外，私营企业应积极参与国家民生计划，助力提升社会福利，缩小贫富差距，为建设文明、人文、富裕以及企业利益与国家繁荣紧密相连的社会贡献力量。

私营经济对越南经济未来的塑造具有决定性作用。我们坚信，只要国家建立完善的制度、制定正确的政策并营造良好的商业环境，私营经济必将得到充分培育，实现健康发展和强劲突破。这不仅有助于推动经济高速增长，还将使越南在未来二十年内迈入高收入经济体行列。此时此刻，正是我们全力以赴、携手共建一个繁荣富强、充满活力并在国际舞台上不断向前奋进的越南的关键时刻。

我们正站在一个历史性的转折点中，见证着科技发展的空前飞跃和国际环境的复杂多变。在这个合作与竞争交织、机遇与挑战并存的时代，凭借坚韧不拔的精神、坚定不移的意志和炽热如火的梦想，越南完全有能力在经济社会发展中创造新的奇迹！一个强大的经济体系正在崛起，一代富有胆识、勇于创新、充满创业激情和爱国情怀的越南企业家正在书写新的成功篇章。一个光明的未来，一个能够与全球强国比肩的社会主义越南，正如胡志明主席所憧憬的那样，正在一步步从愿景变为现实。（苏林）