越共中央总书记苏林：着力建设第九军区革命化、正规化、精锐化、现代化的武装力量

12月8日上午，第九军区司令部党委在芹苴市隆重举行第九军区武装力量传统日80周年（1945年12月10日–2025年12月10日）纪念典礼暨人民武装力量英雄称号授予仪式。



越共中央总书记、中央军委书记苏林出席纪念典礼并发表指导讲话。



越南国家主席梁强、政府总理范明政、中央书记处常务书记陈锦秀等同志敬送花篮表示祝贺。



越共中央总书记苏林在纪念典礼上发表讲话时强调，第九军区武装力量驻扎在国家西南战略要地。来自人民，为人民而战斗，第九军区武装力量始终与人民血肉相连，得到人民的掩护、呵护和养护，从而不断成长壮大，战胜一切敌人，出色完成所有被交付的任务；铸就了“军民团结、坚守顽强、自力更生、英勇战斗”的传统。



越共中央总书记苏林发表讲话。图自越通社

苏林明确指出，经过80年的建设、战斗、胜利和成长，第九军区武装力量始终彰显英雄的越南人民军的优良本质和光荣传统。苏林祝贺第九军区荣获人民武装力量英雄单位称号——这是党和国家授予的崇高奖励。



步入新发展阶段，世界和地区形势快速、复杂演变，难以预测，传统与非传统安全挑战并存，特别是气候变化、海平面上升、海水入侵等问题正深刻影响九龙江三角洲。苏林明确指出，保卫祖国、建设军队（特别是第九军区）的任务正提出日益更高的要求。



苏林要求，着力建设第九军区武装力量革命化、正规化、精锐化、现代化，以政治建设为基础，提升综合质量和战斗力；贯彻胡志明主席“人在前，枪在后”的思想，聚焦革新，提高作战训练质量，锤炼提升本领、体魄及技术战术水平。熟练掌握武器装备，特别是新式、现代化武器，随时准备在任何条件、任何情况下及各种新型战争形态中战斗并取胜。在新的发展空间和新的形势任务下，需特别注重提升官兵在训练和战备工作中的科学技术水平；需“实战化训练、实战化锤炼、实战化演练”，以在任何情况下都能战斗并取胜。



越共中央总书记苏林向第九军区武装力量授予人民武装力量英雄称号。图自越通社

第九军区继续有效执行与柬埔寨的国防外交任务；配合国防部各力量开展国防外交工作，特别是与东盟各国；牢牢掌握相关情况，主动进行战略参谋，坚决、灵活处理边境、海岛相关问题；斗争挫败一切破坏、离间越南与柬埔寨及东盟各国关系的阴谋和手段。



值此纪念第九军区武装力量传统日80周年并接受人民武装力量英雄称号之际，同日上午，越共中央总书记、中央军委书记苏林及中央工作代表团已前往芹苴市胜利纪念碑、英烈纪念碑和胡志明主席纪念馆敬香献花。（完）