越共中央总书记苏林：每一位医师都必须成为患者在最艰难时刻的“医”靠

在丙午年春意融融的氛围中，怀着迈入新时代、推动国家发展的气势、信心与渴望，2月27日下午，越共中央总书记苏林前往河内友谊医院，看望并祝贺该院干部、医生和医务人员，庆祝越南医师节71周年（1955年2月27日—2026年2月27日）。



在同友谊医院干部、医生和医务人员交流时，苏林向全国卫生行业全体医务人员、干部职工，特别是友谊医院全体人员致以亲切问候和美好祝愿。苏林重温了71年前胡志明主席对卫生行业的教诲：“良医如慈母”；“待病人如亲人，把他们的痛苦视作自己的痛苦。”苏林指出，胡主席的教诲朴实无华，却蕴含着深刻真理和崇高标准，是神圣的道德使命。胡主席将医者定位为不仅是治病之人，更是以智慧和仁心关怀患者的人；不仅是从事职业和专业工作，更是肩负崇高使命与重大责任，为人民、为祖国奉献的人。



苏林强调，经过七十多年的建设与发展，越南卫生行业不断发展壮大，克服重重困难和挑战，逐步确立了作为国家建设与保卫事业重要支柱之一的地位。从最初条件艰苦、缺医少药，到如今建成日益完善、覆盖广泛、逐步现代化的医疗体系，已能够开展过去只有发达国家医疗体系才能实施的先进技术。



卫生行业为提升人民健康水平、生活质量和延长寿命作出了重要贡献。每一位公民更安全地出生、更好地得到治疗、活得更长久、更健康——这不仅是卫生行业的成就，也是社会主义制度的成果，是越南国家制度优越性和人文精神的生动体现。



卫生行业汇聚智慧与仁爱，是科学与良知、责任相结合的领域；每一项专业进步都与人的价值紧密相连。医者不仅治愈身体创伤，也抚慰精神焦虑与痛苦；不仅延长生命，更托举患者和人民的信心。



苏林高度评价全国各地医务人员默默而伟大的奉献。他表示，每一项成就背后，都是无数个不眠之夜、紧张时刻和无声的牺牲。有的医者将青春奉献于病房，有的将一生献给医疗事业，救死扶伤、守护人民健康。医者不求个人荣光，但正是他们铸就了卫生行业和国家的荣光。



苏林指出，在当前国家进入新发展阶段背景下，对卫生行业提出了更高要求，尤其是在落实越共十四大决议和关于加强关心、维护和改善人民群众健康水平的若干突破性措施的第72号决议（72-NQ/TW）方面，卫生行业必须更加努力。人民不仅希望得到治疗，更希望得到全面照护；不仅希望治疗效果好，更希望服务质量日益提升，更加人文、更加现代。



苏林慰问在友谊医院接受治疗的病人 图自越通社



苏林要求，卫生行业必须坚定最高目标——实现全民健康覆盖，确保每一位公民都能及时、公平地获得优质医疗服务；不能让任何一位患病者得不到照护；不能让地理距离、经济条件或社会环境成为人民享有健康权利的障碍；要不断提升诊疗质量，以患者为中心开展一切活动。每一家医院都应成为患者满怀信心而来、安心而归的地方。每一位医师都必须成为患者在人生最艰难、生死攸关时刻的坚强“医”靠。



苏林要求，加强医疗干部队伍建设，使之医理扎实、医术精湛、医德高尚、责任深厚、政治立场坚定、全心全意服务患者。人是决定性因素，科学技术可以日新月异，设备可以不断现代化，但最终决定成败的仍是医者——直接以知识与仁心救治病患的人。要继续大力推进科技应用，创新管理方式，提升医疗体系运行效率，更好、更快、更便捷地服务人民。



苏林高兴地看到，近年来友谊医院不断提升专业质量，打造高素质干部队伍，责任意识坚定、医德纯正，出色完成为党和国家中高级干部及其他对象提供医疗保障的任务。他强调，这是极其重要的任务，不仅需要高水平专业能力，更需要坚定的政治本领、高度责任感和绝对的奉献精神。医院取得的成果弥足珍贵，是医院历代干部和医务人员优良传统、智慧与心血的见证。



苏林相信，凭借光荣传统、敬业队伍和进取精神，友谊医院将继续发展壮大，巩固其作为全国领先医疗机构之一的地位，为人民健康事业作出应有的贡献。



期间，苏林还前往医院重症监护与中毒科，看望慰问正在接受治疗的重症患者，并赠送慰问品。（完）