越共中央总书记苏林：构建新发展模式，从任期思维转向长期战略思维

6月3日上午在槟椥省，越共中央总书记苏林与中央工作代表团同槟椥省委常委、茶荣省委常委及永隆省委常委举行工作会议，就近期中央颁布的各项决议、结论和指示的落实情况，以及越共中央2025年4月12日颁布关于越共第十三届中央委员会第十一次全体会议的第60-NQ/TW号决议落实情况进行讨论。
6月3日上午在槟椥省，越共中央总书记苏林与中央工作代表团同槟椥省委常委、茶荣省委常委及永隆省委常委举行工作会议，就近期中央颁布的各项决议、结论和指示的落实情况，以及越共中央2025年4月12日颁布关于越共第十三届中央委员会第十一次全体会议的第60-NQ/TW号决议落实情况进行讨论。
对越共的各大政治主张表示赞同
永隆、槟椥和茶荣三省位于湄公河三角洲地区具有特殊地理位置。这些省份位于湄公河下游的战略门户，具有重要的海洋经济地位，并在高新技术农业、可再生能源工业、文化社会发展等方面发挥着关键作用。与此同时，这里旅游资源丰富多样，是全国高棉族同胞聚居的地区。
在紧跟越共中央指示精神的基础上，永隆、槟椥和茶荣三省省委、省党委常委会及时指导各级政府、各部门出台相关文件，推动各项决议和指示的落实。三省省委在领导和指导过程中态度严谨、组织严密，并不断创新，切实提升了党组织的领导能力和战斗力；与此同时发挥民主精神，巩固人民群众的信任，推动经济社会发展，确保国防安全，建设日益廉洁、强大的政治体系等。
在落实过程中，大多数干部、党员和群众对党的重大主张表示赞同与支持，为湄公河三角洲地区乃至全国的发展作出了积极贡献。
具有特色与现代化的河海沿岸生态经济与城市区域
在会议上作总结发言时，越共中央总书记苏林高度评价并表扬了三省近年来所付出的努力和取得的积极成果。他强调，这些成就不仅为未来的发展奠定了坚实基础，更是三省迈向合并、组建一个具有高度竞争力的新行政—经济单位的重要前提，使其真正成为湄公河三角洲地区快速增长的一个新增长极。