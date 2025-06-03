越共中央总书记苏林：构建新发展模式，从任期思维转向长期战略思维

6月3日上午在槟椥省，越共中央总书记苏林与中央工作代表团同槟椥省委常委、茶荣省委常委及永隆省委常委举行工作会议，就近期中央颁布的各项决议、结论和指示的落实情况，以及越共中央2025年4月12日颁布关于越共第十三届中央委员会第十一次全体会议的第60-NQ/TW号决议落实情况进行讨论。



对越共的各大政治主张表示赞同



永隆、槟椥和茶荣三省位于湄公河三角洲地区具有特殊地理位置。这些省份位于湄公河下游的战略门户，具有重要的海洋经济地位，并在高新技术农业、可再生能源工业、文化社会发展等方面发挥着关键作用。与此同时，这里旅游资源丰富多样，是全国高棉族同胞聚居的地区。



在紧跟越共中央指示精神的基础上，永隆、槟椥和茶荣三省省委、省党委常委会及时指导各级政府、各部门出台相关文件，推动各项决议和指示的落实。三省省委在领导和指导过程中态度严谨、组织严密，并不断创新，切实提升了党组织的领导能力和战斗力；与此同时发挥民主精神，巩固人民群众的信任，推动经济社会发展，确保国防安全，建设日益廉洁、强大的政治体系等。



在落实过程中，大多数干部、党员和群众对党的重大主张表示赞同与支持，为湄公河三角洲地区乃至全国的发展作出了积极贡献。



具有特色与现代化的河海沿岸生态经济与城市区域



在会议上作总结发言时，越共中央总书记苏林高度评价并表扬了三省近年来所付出的努力和取得的积极成果。他强调，这些成就不仅为未来的发展奠定了坚实基础，更是三省迈向合并、组建一个具有高度竞争力的新行政—经济单位的重要前提，使其真正成为湄公河三角洲地区快速增长的一个新增长极。

苏林总书记强调，将永隆、槟椥和茶荣三省合并为一个新的行政—经济单位，不仅仅是对行政区划的重新组织，更重要的是一项具有突破性的战略选择，旨在重构发展结构，走向一体化、同步化与高效化的方向。这一合并将开启新的发展空间，最大限度地发挥各地方的比较优势和互补性，推动协同联动发展。



苏林总书记强调，这是一个重要机遇，标志着从以省为单位的发展模式，向区域协调发展的模式转变。新模式具备足够的发展规模，有利于吸引战略性投资，推进互联互通基础设施项目的实施，推动公共治理数字化转型、绿色经济发展，并有效应对气候变化。



合并后的新永隆省将具备成为整个地区经济、物流、高科技农业、可再生能源及海洋服务中心的全部要素，发挥连接内陆各次区域与海洋空间及国际供应链的桥梁作用。这为发展具有特色与现代化的河海沿岸生态经济与城市区域奠定了基础，使其能够适应气候变化，并融入湄公河三角洲整体向可持续增长模式转型的趋势。



确立具有突破性的发展新愿景



关于今后工作任务，苏林总书记建议三省省委常委会重点审查和评估2020-2025年省委代表大会决议中各项指标和任务的落实情况；大力推进机构体制改革；继续加强领导和指导，做好信息宣传工作等。



苏林总书记强调，三省合并是确立具有突破性、整合性、快速且可持续发展新愿景的重要机遇。新成立的地方单位需在湄公河三角洲整体发展框架中重新定位，紧密衔接区域-沿海-跨湄公河经济带及国家经济走廊，并主动对接湄公河三角洲适应气候变化的可持续发展战略、第13号决议及各级区域和国家规划。



苏林总书记还要求大力推动以科技、人才和民营经济为基础的经济发展。



在省份合并，及为各级党代会乃至越共第十四次全国代表大会做好准备的背景下，苏林总书记强调，加强党组织和政治体系建设尤为紧迫。



苏林强调，永隆、槟椥和茶荣三省合并是经过深思熟虑的战略决策。新成立的省份必须主动转变思维模式，从任期思维转向长期战略思维，树立远见并保持坚定与一致；从行政管理转向发展驱动；从单一行动转向党委、政府、企业和民众的整体协调配合；并需尽快将中央近期的各项决议具体化为明确目标、分阶段实施、责任到人且富有具体成效的行动方案。（完）