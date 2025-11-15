越共中央总书记苏林：弘扬“五敢”“三同”精神 共筑民族大团结家园

苏林在致辞中指出，大团结是越南民族的宝贵传统、精神财富和历史遗产，是战胜一切困难、取得一切成就的力量源泉。他援引胡志明主席的教诲：“团结、团结、大团结；成功、成功、大成功”，强调这是历经实践检验的真理，是全体国民发自内心的呼唤，也是山河大地赋予每一位越南人的使命。



苏林指出，民族大团结的力量源于最朴素、最贴近生活的情感——信任与人情。只有互信互爱、彼此尊重，才能凝聚共识、共担重任。只要将国家和民族利益置于最高位置，一切分歧都能化解，一切困难都能克服。



苏林强调，当前越南正朝着2030年建党百年与2045年建国百年两大战略目标迈进，愿景是实现“人民富裕、国家强盛、民主、公平、文明”。为了实现这一目标，需要新的内生动力、新的增长模式和发展引擎，包括绿色转型、数字转型、科技创新与循环经济，而这一切的根本仍在于团结。



越共中央总书记苏林向河内市上吉坊赠送胡志明主席雕像。图自越通社

苏林阐述了四个层面的团结内涵：



·党内团结：党要真正纯洁、坚强，意志统一、行动一致，做到言行一致、率先垂范、廉洁自律、纪律严明；

· 政治体系团结：党、国家、祖国阵线及各政治—社会组织高效协同；

·社会各阶层团结：工人、农民、知识分子、企业家、文艺工作者、老年人、妇女、青年、未成年人、退伍军人以及各宗教、各民族群众都应享有位置、承担责任、共享荣光；

· 国际团结：增友减敌，相互尊重，共建和平、合作与可持续发展。



为推动团结精神落地生根、取得实效，苏林提出七大工作重点：坚持以民为本；严明纪律、廉洁从政；精简机构；激发发展资源；加强社会保障、文化建设和人力开发；统筹国防安全与外交融合；强化祖国阵线、社会团体、海外越侨与国际友人之间的联动，拓展民间外交、体育、文化、旅游、教育等交流。



他指出，团结并非遥远的口号，而是近在咫尺的日常实践——是信任的目光、紧握的双手、温暖的言语，是扎实的行动与和睦的邻里。在机关，会议应成为寻求共识、解决问题的平台；在地方，决策要以群众满意度为准绳；在企业，廉洁与劳动者收入是企业活力的根本；在网络空间，要做负责任的传播者，不造谣、不传假、不制造分裂，而是传递理解、求知与文明讨论的精神。



苏林呼吁全社会铭记并弘扬 “五敢”（敢想、敢说、敢做、敢负责、敢创新）和 “三同”（共同商讨、共同行动、共同分享）的精神，共同为“越南民族大团结之屋”添砖加瓦。



在基层实践中，他强调要坚持民主、公正、公开、透明，通过对话达成共识，培育“为民所想、与民同行”的文化，做到言简意赅、行动迅速扎实，保护人民和干部的合法权益。凡有利于民的事尽力而为，有损于民的事坚决避免，目标是精简机构、提升服务、降低社会成本、创造发展机遇。



在经济与社会发展中，团结精神应引领破解难题：以共识推进征地，以改革优化审批，以社区协力提升教育和医疗质量，以合理分担机制推动公平能源转型，以全民自觉守护环境，以区域联动促进城乡协调，实现民众、基层与中央利益的统一，兼顾当前需求与永续发展。



“我们正步入新发展阶段，面临战略竞争、气候变化、人口老龄化、城市化压力以及能源、粮食、水、网络等多重安全挑战，”苏林指出，“困难越大，团结越显珍贵。一个曾历经卫国战争、渡过计划经济艰难、创造革新奇迹的民族，只要同心协力，必将攀登新的高峰。”



“我们已有‘正道畅行’：路线正确、制度完善、愿景光明、民心宝贵。现在要‘步伐稳健、快速、坚实’地迈入新时代。每一个人、每一个组织、每一个地方、每一个部门，都应立足本职、履职尽责、践行承诺，朝着共同方向并肩前行。”



在11·18全国大团结日来临之际，苏林发出号召：全国同胞、同志、军人及海外越侨，共同守护、培育并进一步发挥全国大团结的力量。让这一精神转化为今天的行动——在家庭、在社区、在工厂、在田野、在课堂、在医院、在海上、在数字空间——一切为了亲爱的越南祖国，为了人民幸福，为了2030年目标和2045年愿景。让我们携手同行、同心协力：团结以战胜困难，团结以走向成功，团结以建设永续山河。（完）