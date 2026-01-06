越共中央总书记苏林：国会要继续朝着“创新型、引领型”发展方向大力创新立法思维

越共中央总书记苏林出席纪念仪式并发表重要指导讲话。



在纪念仪式上，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏发表演讲，回顾越南国会 80 年光辉发展历程，充分肯定国会在国家建设、保卫和发展事业中的重要作用。



历届国会代表的代表人士也发表了饱含深情、内容深刻的发言，回顾国会发展历程，表达对越南国会未来发展的深切情感、殷切期待和美好祝愿。



在纪念仪式上发表讲话时，苏林总书记强调，这不仅是回顾一项重大历史事件的契机，更是一个具有深刻意义的重要时刻，用以回望越南革命民主制度形成和发展的历史进程，缅怀为人民当家作主奠定基础的前辈先烈，同时重申全党、全民在继续改革完善体制、推动国家在民族奋发图强的新纪元中实现快速、可持续发展的坚定政治决心。



代表党和国家领导集体，苏林总书记向党、国家、越南祖国阵线历届领导同志，国会历届领导和各届国会代表，以及全国同胞、战士致以亲切问候和美好祝福。



苏林总书记指出，自 1946 年这一历史性起点以来，80 年来伴随民族发展、历经 15 届任期，越南国会不断成长壮大，确立了其作为国家政治—法律生活中心的地位，是建设和完善越南社会主义法治国家体系中具有关键作用的宪制机构。



在立宪、立法领域，国会已通过 5 部宪法，均与越南革命的重要历史转折紧密相连。每一部宪法都反映了国家发展阶段，体现了国家权力组织和运行方式不断创新的思维。尤其是第十五届国会通过关于修改、补充宪法若干条款的决议，标志着越南立宪史上的新发展，正式确立两级地方政府组织模式，精简机构，提高国家治理效能，满足新阶段发展要求。



苏林强调，国会日益彰显在制度建设方面“走在前、先行一步”的作用，主动、及时将党的主张和路线方针制度化、法律化；大力创新立法思维，朝着创新型、引领发展的方向迈进；积极应用数字技术、数字化转型和人工智能于立法活动中，为国家发展形成统一、透明、稳定的法律框架。



国会及其机构的最高监督活动不断改革深化，聚焦经济社会生活中的重大、紧迫问题，紧密贴合人民正当诉求，从而有效提升国家机构运行的纪律性、规范性、效力和效率。



在决定国家重大事务方面，国会展现出高度政治定力、集体智慧和对人民、对历史高度负责的精神，及时、正确作出关于经济社会发展、国防安全、对外关系、机构设置及国家高层人事等方面的重要决策。



议会外交活动全面、主动、有效推进，有力提升越南在国际舞台上的地位和声誉，展现越南作为国际社会可信赖伙伴、负责任成员的形象。



苏林强调，80 年发展历程中，国会始终与人民保持密切联系，倾听人民声音，真实反映人民意志和愿望，堪称全国大团结的生动体现，是人民最高代表机关、越南社会主义共和国最高国家权力机关。



面向建党 100 周年（1930—2030）和建国 100 周年（1945—2045），越南共产党已明确提出到 2045 年将越南建设成为发展水平较高、强盛、繁荣、幸福的国家。这是全党、全民、全军的共同理想和坚定意志。



为实现这一宏伟目标，国会在构建发展体制中的作用具有特殊重要意义。没有体制和法律上的突破，没有一个有定力、有智慧、敢于行动、勇于担当的国会，这些宏伟目标就难以成为现实。



在此背景下，国会必须继续发扬 80 年光荣传统，在体制建设上走在前列，勇于决定难题、探索新事、涉足前所未有的领域，为创新发展、为国家快速可持续发展开辟道路。



苏林要求，继续建设真正体现最高国家权力机关地位的国会，充分发挥民主和法治精神，走向现代化、专业化，确保组织和运行公开透明、高效有力。



会议场景 图自越通社

国会要继续大力创新立法思维，朝着创新型、引领型发展方向迈进；推动战略性突破，构建新的发展生态体系；集中完善和协调体制建设，促进国家快速、可持续发展；同时，从根本上提升立法质量和效率，确保以宪法和法律实施国家治理，满足国际一体化要求。



苏林强调，要提升监督质量，将监督视为构建发展机制、激发发展活力的关键制度工具，坚持“建设”与“治理”并重、以“建设”为根本和长远；继续提升质询、解释、法律文件监督质量；重视对监督后整改落实情况的跟踪督促；严格落实国会信任投票制度；在充分、科学、透明数据基础上，提高对国家重大事务的决策质量；推动议会外交走向纵深，进一步提升越南国际地位。



苏林表示，国家正站在具有历史性、转折性意义的重要关口。国会及每一位国会代表肩负的责任极其重大、同时也无比光荣。在第十六届国会选举即将到来之际，党和人民期望国会代表继续成为智慧、定力、品德和奉献精神的典范，敢想、敢做、敢担当，把国家—民族利益置于首位，续写越南国会 80 年光辉传统。



在答词中，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏强调，今天的纪念活动再次坚定国会、选民和人民对越南共产党光荣领导的绝对信任，坚定不移地沿着党、胡志明主席和人民所选择的道路前进。国会各机构和全体国会代表将继承和发扬前辈经验与成果，持续改革创新，更好满足国家发展日益提高的要求。（完）