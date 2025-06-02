越共中央总书记苏林：合并后的嘉莱省不仅规模更大，更要增强竞争力

6月2日上午，越共中央总书记苏林率领中央工作代表团与嘉莱省委常委会和平定省委常委会就落实中央各项决议、结论，党建工作、机构组织、国防安全、经济社会发展、社会保障以及两省合并准备工作等内容召开工作会谈。



两省领导在会上汇报了贯彻落实越共第十三届中央第十一次全体会议决议、部署下届党代会筹备工作的有关情况。近年来，嘉莱省经济年均增长6.36%，近72%的学校达到国家标准，95%以上的乡镇达到卫生标准，全省17个地方中的4个完成了消除危旧房任务。平定省地区生产总值（GRDP）保持在7%至7.2%的增长水平，城镇化率达53%至55%；全省已提前7个月完成为贫困户提供住房的任务。



苏林在发表总结讲话时高度评价两省在经济社会发展、保障国防安全、落实社会保障政策以及建设廉洁、坚强的党组织方面所取得的成效。他强调，合并嘉莱和平定两省，是党中央作出的重大决策，旨在贯彻行政区划优化调整的总体方向，适应新阶段可持续发展的需要。

苏林指出，合并后的新嘉莱省不仅要在面积和人口规模上实现“做大”，更要在发展质量、竞争力与融合能力上实现“做强”。这一省份应成为一个现代化、高效、有辐射带动作用的经济–行政中心。



他建议，两省要主动挖掘在历史文化、自然条件与经济潜力等方面的互补优势，联合制定整体发展战略，打造连接中部高原与中南沿海的东西经济走廊，实现山区与沿海、高原与大海之间的有效联动。



关于发展方向，苏林要求新省份聚焦三大突破口：完善适应新型行政区划的制度体系；同步推进交通、物流、数字基础设施建设；提高人力资源质量，尤其是战略管理干部、高技术人才和熟练劳动力队伍。



苏林强调，要大力发展工业、高科技农业和生态旅游，同时保护各民族的文化特色；加快城市化步伐，建设卫星城市群作为增长极；推进电子政务和数字化政府建设，提升服务效率与公众满意度。



在机构安排方面，苏林要求合理整合组织机构，兼顾地域、行业协调发展，出台配套政策稳定优秀干部队伍，弘扬团结协作精神，打造以“为人民服务”为核心的公务文化新风貌。（完）