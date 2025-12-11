越共中央总书记苏林：反腐败反浪费反消极工作要“坚持、决心、共识、全面、突破”

12月11日上午，中央反腐败反浪费反消极指导委员会召开了越共十三大任期内反腐败反浪费反消极工作总结会议。



越共中央总书记、中央反腐败反浪费反消极指导委员会主任苏林主持会议。



一同出席会议的有中央政治局委员、国家主席梁强，中央政治局委员、政府总理范明政，中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀。会议以线上线下相结合方式举行，在中央各部委、武装力量各军区、军种、兵种以及全国各省市、乡坊和特区设有4000多个分会场，与会代表总数超过19万人。



越共十三大以来，反腐败反浪费反消极工作取得了强劲进展，基本完成了决议提出的目标任务要求。一个突出的重大成果是：关于反腐败反浪费反消极工作的方针、原则、措施的理论认识有了跨越式成长并日益完善；从反腐败扩展到反消极、反浪费；组织省级指导委员会确保上下同心、纵横贯通，克服“上热下冷”状况，表明反腐败反浪费反消极斗争日益成熟和深入。有力证明，反腐败、反浪费、反消极不是束缚而是促进经济社会发展，处理违纪干部不是削弱而是让越南党日益强大。



发现和处理工作是亮点，揭露了腐败分子的面目，证明了其谋私本质，并将各领域特别是勾结形成利益集团以谋利的许多狡猾腐败手段暴露在阳光下，为国家最大程度挽回了资产。多起案件已100%追回流失或被侵占的资产。一些案件在涉案人、被告人逃逸缺席的情况下进行调查、起诉和审判，分化瓦解，处理违法对象既严厉又人道。被处理者心服口服。在上个任期内，我们还处理了174名由中央管理的干部，其中包括一些党和国家的原主要领导同志，其中对66名干部（包括在职和退休）进行了刑事处理。



会议现场。图自越通社

越共中央总书记苏林作会议总结讲话，热烈表彰、赞扬、高度评价党的第十三届任期以来在反腐败反浪费反消极工作中所取得的努力和成就。



苏林在将反腐工作教训概括为10个易于记忆和执行的词：“坚持、决心、共识、全面、突破”。



关于未来的核心任务，苏林明确指出，腐败是权力固有的缺陷，是威胁党的纯洁性、制度存亡的“内患”。这是每个人、每个机关、组织、单位和地方内部极其艰难复杂的斗争，要求高度的政治决心、坚决、持续、坚持不懈的行动。



苏林明确了3项总体要求：反腐败反浪费反消极必须将国家民族利益、人民利益置于首位；助力建设廉洁、坚强、有效能、有实效、真正廉政、服务人民、推动国家发展的党和政治体系。



反腐败反浪费反消极斗争必须坚决、坚持、经常、持续，处理要严厉但又要人道，无禁区，无例外，同时要保护改革创新、敢于思考、敢于作为的干部，防止“怕错、怕担责”阻碍发展。



重点转向预防，以预防为主、为核心，发挥基层党组织组织的战斗作用和人民的监督作用，以强化负责人责任，发挥表率作用，主动从基层党支部识别、预测、预警、及早、从远发现违规行为，防止小错累积成大错，防止旧错重演。

关于5组重点任务，苏林要求同步实施未雨绸缪的措施，使腐败、浪费、消极行为“不能为”；将预防作为每个机关、单位、地方所有方案、计划的强制性要求。同时继续完善权力控制机制；切实推行公开、透明、说明责任、财产收入监控等措施；加强基层自我检查、监督。



苏林强调要坚持教育和实践廉政文化，创造条件让干部、党员“不需”腐败、“不想”腐败。廉政教育必须成为各级党组织和各级学校的经常性工作；建设以三大支柱为基础的全国廉政战略：廉政体制、廉政公共服务、廉政干部公务员队伍；同时早日大力推进工资、住房政策改革，并加强司法改革。



他要求继续主动发现，按照“无禁区、无例外”的原则严肃处理腐败、浪费、消极行为，任何人不得跨越“红线”。



苏林还提议加强基层反腐败反浪费反消极工作，建设廉洁、服务人民的两级地方政府；同时继续健全组织，提高各职能部门在反腐败反浪费反消极工作中的协调配合效能。



苏林明确了三大突破。第一，体制突破：继续完善党的法律法规和规定，立即克服存在的疏漏和不足，避免出现违规时将责任推给机制的状况；早日完善反腐败反浪费反消极成效评估指标体系。



第二，干部工作突破：有效落实中央政治局的新规定；严明纪律，加强监督，坚决淘汰腐败、浪费、推诿、逃避责任的干部。干部，特别是负责人，必须示范遵守规定，将人民利益置于首位，不让人民的信任受损。任何腐败、浪费、消极行为或阻碍改革创新、发展的行为都是对党、国家和人民的过失与罪过，并将受到严肃处理。



第三，科学技术和数字化转型突破：确保公开、透明、问责；建设数字政府、数字社会、数字公民；完善数据库；推广电子发票、电子招标、电子拍卖并在数字平台上公开；利用技术监控财产收入；推动无现金支付并通过银行系统控制大额交易。



值此会议之际，苏林及党和国家领导人向在反腐败反浪费反消极工作中取得优异成绩的35个集体和56名个人颁发了各级勋章。（完）