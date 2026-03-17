越共中央总书记苏林：军事技术学院要大力弘扬“团结、担当，创新、创造，智慧、发展”精神

越共中央总书记、中央军委书记苏林3月17日上午在走访并同军事技术学院师生座谈时强调，学院要大力弘扬“团结、担当，创新、创造，智慧、发展”精神，在培养高素质人才、掌握国防科技和战略性技术方面走在前列，为建设革命化、正规化、精锐化、现代化的越南人民军作出积极贡献。



苏林指出，军事技术学院要继续深入贯彻落实越南共产党的军事、国防路线和主张，主动适应世界形势快速复杂变化以及第四次工业革命迅猛发展，特别是在科技、国防工业和现代武器装备领域。



强调教育培训和科技发展的关键作用，苏林要求学院加快推进教育内容和课程体系改革，朝着现代化、贴近实践、紧跟新技术趋势方向发展，坚持以学员为中心、以教师为动力、以学校为基础，同时不断扩大国际合作。



他要求学院重点发展核心技术、基础技术和战略性技术，加强服务国防工业的科研、设计和制造能力，逐步掌握先进现代技术；同步建设现代化科研环境，打造高水平科研团队、卓越中心和领军科学家队伍。



在党建方面，苏林强调要建设清廉坚强的学院党委，加强政治思想、道德和作风教育，弘扬“胡伯伯部队”优良传统，激发奉献精神和创新活力，特别是在青年一代中，同时注重吸引、培养和用好人才。



越共中央总书记、中央军委书记苏林走访调研军事技术学院



为推动学院发展，苏林建议中央军委、国防部及有关部门继续完善特殊机制和政策，加大资源投入，尤其是在科研和人才培养方面，包括在重点领域开展海外培训。



报告指出，军事技术学院是国家重点大学、军队和国家领先的科技培训与研究中心。自2020年以来，学院已培养高素质人才数千人，其中包括200多名博士、1500名硕士和3000名工程师，目前各类在校学生超过6000人，在国内外科研和竞赛中取得多项优异成绩。



学院提出，到2030年建成越南领先的科技研究型大学，达到地区和国际先进水平；到2045年跻身世界一流大学行列。



值此迎来建校60周年（1966年10月28日—2026年10月28日）之际，苏林希望学院继续发扬传统，激发潜力与创新活力，为建设军队和保卫祖国事业作出更大贡献。



|在此之前，苏林一行还参观了学院干部和学员研发制造的部分科研成果。(完)