越共中央总书记苏林：关心建设全面强大的第一军区武装力量

10月16日下午，越南国防部第一军区党委、司令部在太原省隆重举行第一军区武装力量传统日80周年（1945.10.16-2025.10.16）纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。



越共中央总书记、中央军委书记苏林出席并发表指导讲话。中央政治局委员、国家主席梁强，中央政治局委员、政府总理范明政，中央政治局委员、国会主席陈青敏等领导送花篮表示祝贺。



第一军区党委副书记、司令张孟勇少将在纪念典礼上致辞时表示，在革命进程及各个具体历史时期中，为适应任务要求，越北——第一军区的行政区划历经多次调整，先后使用过第一战区、第一联区、越北联区、越北军区等名称，直至今日的第一军区。



诞生于人民群众革命斗争运动的第一军区武装力量，历经80年艰苦卓绝而又辉煌光荣的历程，始终彰显忠诚、团结、主动、创新、决心克服艰难困苦和牺牲奉献、自力更生、攻坚克难的精神，出色完成党、国家和人民赋予的一切任务，无愧于胡伯伯的赞誉："革命因越北而成功，抗战亦将因越北而胜利"。

凭借80年来取得的突出战功和成绩，第一军区武装力量荣幸获得党和国家授予的金星勋章、胡志明勋章、二等独立勋章、一等战功勋章、三等战功勋章、卫国勋章等。这些卓越战功和成就共同铸就了第一军区武装力量"忠孝、先锋、团结、胜利"的光荣传统。



越共中央总书记苏林在纪念典礼上发表讲话时明确指出，发扬革命传统，80年来，第一军区武装力量与越北各族人民一道，经常深入贯彻党和国家的军事、国防路线方针；主动掌握、准确研判形势，与各级党委、地方政府紧密配合，出色完成辖区内的军事和国防任务。该单位专注于建设和巩固国防潜力，筑牢全民国防阵势，重点是推动防御区建设不断走向深入，在边境和内陆均发挥实效；结合经济社会发展，加强国防、安全和对外任务。该单位与地方党委、政府有效参与防灾减灾、灾后恢复、搜救救援、扶贫减贫等工作，为加深人民群众心中"胡伯伯部队"的形象作出贡献。



苏林强调，要注重建设全面强大的军区武装力量，以政治过硬建设为基础，集中贯彻落实越共第一军区代表大会决议、越共军队第十二次代表大会决议和越共第十三次全国代表大会决议，以及中央委员会、中央军委关于党政建设、整顿工作的各项结论与规定，确保军区武装力量具备坚定的政治本领，绝对忠于党、祖国和人民，信赖军队的作战艺术与武器装备，时刻准备战斗并战胜一切来犯之敌。



在纪念典礼上，苏林总书记代表党和国家领导向第一军区授予胡志明勋章，表彰该单位在党和民族的革命事业中传统深厚、功勋卓著、表现特别出色。



值此机会，苏林向第一军区赠送了《1961年胡伯伯回访故乡》的艺术作品。（完）