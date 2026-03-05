越共中央总书记苏林：克服“熟悉旧事的人多，能干新事的人少”状况

出席会议的有各位中央政治局委员、中央书记处书记以及政府、国会领导人、各中央部委、中央办公厅、总书记办公厅的负责人。



苏林在会议总结讲话中表示，当前国家进入新发展阶段，要求极高，要进一步推进整党建党工作，按照精简高效的方向重组机构，有效运行两级地方政府模式，大力推进分级分权，促进快速可持续发展等。



在此背景下，提高基层干部素质必须是一项经常性的、具有决定性意义的重大任务。因此，需要从补充人员、广泛培养的思维，转向更现代的干部治理思维，标准化工作岗位职责，根据结果进行能力评估，严控权力，同时制定激励干部敢想、敢干、敢为、敢当的机制。



面对当前形势和任务要求，苏林指出，需要根据新的任务要求重新确定基层干部的标准，而不是维持一套适用于所有地方、所有事务的通用标准；要根据工作岗位构建能力框架。干部不能仅仅停留在“符合标准”的水平，而必须满足每个岗位、每个地区的具体工作要求。

越共中央总书记苏林就提高基层干部素质问题与中央组织部召开会议。图自越通社

苏林强调，要按照“人适其事、事合其人、地宜其才”的原则革新干部的选拔任用工作，核查行政单位合并后人才队伍的安排情况，克服职能重叠或“熟悉旧事的人多，能干新事的人少”的状况。



将培训从“学习拿证”转向“按实践训练”、“精通业务”，按职务和按问题培训；进行情景模拟训练；经验丰富的干部与年轻干部之间进行现场指导；从地方实践中学习；补充服务企业、农村数字经济、社区旅游、社会风险管理、政策沟通技巧、跨部门协调等培训内容。建立以结果和人民满意度来衡量干部工作能力的机制；构建适合每个职务的量化、多维评价体系。



苏林强调，必须严控基层干部工作中的权力，从源头上预防违规行为；严格执行党关于在干部工作中控制权力和预防、打击消极腐败的规定；内部公开标准、流程。为敢想、敢干、敢为、敢担当的基层干部创造动力；及时表扬处理好复杂、长期积压事务的干部。



苏林指出，必须大力推进干部管理和日常公务执行中的数字化转型；要因地制宜，确保原则统一，实施灵活；加强祖国阵线、各政治-社会组织和人民对基层干部队伍服务质量监督的作用。



苏林提醒，在新阶段提高基层干部素质是一项紧迫的、具有长远意义的战略任务。做好基层干部工作，就是在新发展阶段巩固国家的运行基础；有助于实现快速、可持续发展的目标，提高人民的生活水平，实现国家的战略愿景。（完）