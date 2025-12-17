越共中央总书记苏林：优化法律环境 推动国家发展

12月17日，越共中央完善法律制度指导委员会（指导委员会）在河内召开第二次会议，审议多项重要报告与提案。越共中央总书记、指导委员会主任苏林主持会议。政府总理范明政、国会主席陈青敏等中央政治局委员，以及多位中央委员、部委领导出席会议。



疏通法律“堵点”，扫除发展障碍



关于2025年工作总结与2026年工作任务，苏林要求各级党组继续全面贯彻落实中央关于新时代促进立法执法工作改革的66-NQ/TW决议，做到“好上加好、越来越好”。除常规工作外，需着力推进三项重点，即立即将党的十四大重大观点主张体制化，抓紧健全第十五届国会第十次会议通过的法律法规，以最快速度疏通法律“堵点”，扫除发展障碍。



指导委员会要吸收意见完善2026年工作报告与计划，并根据实践需要补充新任务。苏林强调，国会党组需确保将党关于法律建设的路线方针体制化。



中央政治局最近同意在十四大任期内开展两大总结项目的方针，包括党领导革命100年总结项目和1991年《社会主义过渡时期国家建设纲领》实施40年来的若干理论与实践问题总结项目。苏林建议国会党组研究补充总结2013年《宪法》实施情况的任务。



优化法律环境，促进国家发展



对于动员金融资源的重大政策，苏林要求政府党组指导相关部门有效落实既定方向。重点包括：保持宏观经济大局稳定，加强财政货币政策协调，发展金融市场；彻底破除体制障碍，降低企业合规成本，优化营商环境；同时研究完善国有资本管理机制，在国际金融中心、自贸区、数字资产等领域实施特殊政策。

苏林发表讲话。图自越通社

关于中小企业发展，苏林指示财政部党组抓紧完善相关法律法规，确保扶持政策务实有效，并于2026年全面修订《中小企业扶持法》。对于完善反腐败领域的法律法规，苏林要求政府、最高人民法院、最高人民检察院及有关机关党委加强领导指导，将党的主张观点转化为法律规定。



在分级分权方面，政府党组需加快解决地方诉求，对355项需法规指导的任务出台实施细则，研究调整10项涉及划分中央和地方权限的任务，跟踪落实地方分级分权管理落实情况，及时解决实施中遇到的困难。



2026年是落实党的十四大决议的开局之年，完善机制体制和法律法规工作至关重要。指导委员会要求全体成员凝心聚力，领导各部门出色完成任务，打造最便利的法律走廊，推动国家朝着既定目标发展。（完）