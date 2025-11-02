越共中央总书记苏林赴顺化市慰问洪灾民众并发放援助物资

目前，顺化市40个乡坊中仍有8个乡坊处于淹水状态，平均水深0.3至0.5米，部分区域积水更深。据地方初步统计，截至11月1日17时，全市仍有约5975户居民房屋被淹没，水深在0.3米至0.7米之间，其中广田乡、风营乡、和洲坊和富湖坊等地受灾尤为严重。各地政府正在进一步核查统计，以准确评估受灾范围和损失情况。



在广田乡匡坡东村，苏林总书记走访了多户因洪水一度受困的家庭。他亲切慰问受灾群众，详细了解他们在灾害中遭受的损失与生活困难，并鼓励大家坚定信心、共克时艰，尽快恢复正常生产生活秩序。



苏林指出，党、国家以及各级组织、团体和全国同胞始终秉持“同舟共济、守望相助”的精神，高度关注包括顺化在内的中部灾区，及时伸出援手，与受灾群众共渡难关。目前，各级救援力量正全力投入灾后恢复工作，切实保障人民群众生命安全，确保受灾群众基本生活保障“不漏一户、不落一人”。

苏林向当地受灾家庭发放慰问品。图自越通社



为帮助顺化市民尽快克服灾害影响、恢复经济社会秩序，苏林代表党和国家领导人，向顺化市党委、政府和人民捐赠1000亿越南盾及200吨大米的救助物资。



在广田乡走访期间，苏林还向45户受灾严重、生活特别困难的家庭发放了慰问品。



随后，越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长阮氏秋河向顺化市人民追加捐赠价值200亿越南盾的援助物资，进一步支持当地灾后重建与民生恢复工作。（完）