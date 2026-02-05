越共中央总书记苏林访老之旅——老越特殊战略关系的象征

据越通社驻老挝记者报道，就在越共中央总书记苏林率越南高级代表团抵达老挝首都万象瓦岱（Wattay）国际机场，开始应老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里邀请于2月5日对老挝进行国事访问之前，老挝人民革命党中央机关报《巴沙松报》电子版当天发表文章，高度评价此访，并强调这是老越特殊战略紧密关系的象征。

文章指出，对老挝党、国家和人民而言，苏林一行此次访老是具有极其重要意义的政治外交活动，是老越两国伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系的新里程碑。

此次访问具有深刻的象征意义，因为这是苏林同志在当选越共第十四届中央委员会总书记后的首次出访。

此次访问正值两党相继成功召开全国代表大会，并确定新阶段国家发展大方向之后进行的，为两党加强战略沟通、分享治国理政和党建经验提供机会，就推动两国关系走深走实的路线方针达成一致。

双方一致强调，继续保持最高水平的政治互信至关重要，将其视为推动两国在所有领域合作关系的最核心基础。实践表明，老挝与越南之间的政治互信程度位居世界最深厚、最稳固行列，为两国开展具有长期性、战略性的合作项目创造便利条件。

此次访问的一项突出内容是双方将进一步强调经济、投资和贸易合作的作用。目前，越南是老挝前三大外国投资来源国之一，正在老挝实施的投资项目240多个，注册资金总额约55亿美元。越南企业的投资项目主要集中在能源、矿产、农林业、电信、金融银行和服务业等领域，为老挝经济社会发展作出了重要贡献。双边贸易额年均达16亿至17亿美元，去年增至近30亿美元，显示出两国经济互联互通日益紧密并不断深化。

另外，教育培训和人力资源开发合作继续是老越特殊关系中最稳固的支柱之一。目前，越南是接收老挝留学生最多的国家，约有1.4万至1.6万名老挝大学生在越南各高等院校和培训机构学习。

苏林总书记此次访老对加强两国在东盟和次区域合作机制等国际和地区组织中的协调与配合具有重要意义。老挝和越南在涉及地区和平、稳定与可持续发展的战略问题上始终相互支持并紧密配合，维护两国的正当利益。

苏林此次访问不仅具有重要的政治外交意义，更体现出真挚深厚的情谊，再次彰显了老越两国始终如一、纯洁无私的兄弟般关系。这在国际关系中十分罕见。

文章最后指出，苏林此次对老挝的国事访问彰显了两国共同的战略视野、长远发展利益和特殊情感纽带，为两国特殊关系注入新的动力，推动两国战略对接关系不断向更深层次发展，为新发展阶段开辟更加广阔的合作前景，引领老越关系迈上新高度。（完）