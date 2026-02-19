越共中央总书记苏林见证越美双方签署和交换多项合作合同和协议

越南驻美国大使阮国勇在仪式上发表讲话时强调，越美两国在关系正常化30年后，已成为致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴。两国在相互尊重、相互理解和共同面向未来的基础上共同将历史的隔阂转化为持久合作的桥梁。其中，两国企业之间的各项合作文件为构建强劲、务实、平衡发展的双边关系做出了巨大贡献。



越南驻美国大使馆将继续发挥积极的桥梁作用，推动政策对话，化解困难，为两国企业合作创造最有利条件。



双方此次签署和交换的文件是涵盖科技、数字化转型、航空和医疗等多个领域的重要协议。具体包括：越南科技部向星链服务（越南）有限责任公司（Starlink Services Vietnam）颁发包括固定卫星通信网络和移动卫星通信网络在内的电信服务经营许可证。



越南航空总公司（Vietnam Airlines）与波音公司签署购买50架波音737 MAX飞机的合同。与此同时，太阳富国航空公司与波音公司签署购买40架波音787-9梦幻客机的合同。



越捷航空公司与隶属RTX集团的普惠公司（Pratt & Whitney）签署发动机选购及维修服务合同。图自越通社

此外，越捷航空公司（Vietjet Air）还与隶属RTX集团的普惠公司（Pratt & Whitney）就其使用GTF发动机的44架A321NEO和A321XLR飞机签署发动机选购及维修服务合同。该公司还与格里芬全球资产管理公司（Griffin Global Asset Management）就为6架波音737-8飞机提供融资签署了协议。



在医疗领域，越南心英综合医院与美国迈胜医疗系统公司（Mevion Medical Systems）签署了购买迈胜S250-FIT质子放射治疗系统的合同，其是美国最先进的质子癌症治疗系统。（完）