在纪念越南共产党成立96周年（1930年2月3日-2026年2月3日）之际，3月2日，越共中央办公厅党委在河内举行向越共中央总书记苏林颁发45年党龄纪念章仪式。



越南国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦秀等同志出席仪式。



受党中央领导委托，中央书记处常务书记陈锦秀郑重地向苏林同志授予45年党龄纪念章。



陈锦绣在仪式上表示，在加入越南共产党队伍的45年里，苏林同志历任多个重要领导职务。在任何环境下，他始终保持着坚定的政治本领，绝对忠诚于党，全心全意服务祖国、服务人民，凭借高度责任意识，领导国家取得了许多重要成就。

越共中央总书记苏林荣获45年党龄纪念章。图自越通社

凭借战略远见、突破性思维和超强的行动力，苏林同志深入指导了关于实现机构精简、优化政治体系的重大任务，得到了党员干部和广大人民的赞同与支持。他还对社会保障、教育、医疗、保护儿童、弱势群体、有功人员、优抚对象等方面的政策给予特别关注，并坚决、及时、有效地指导实施。



刚刚胜利闭幕的越共十四大被评价为国家可持续发展迈上新台阶的关键一步。苏林同志凭借深厚的理论造诣和丰富的实践经验，与越共中央委员会、中央政治局、中央书记处集体领导、指导构建了科学、革新的文件体系，为国家进入新时代明确方向。



“今天授予的45年党龄纪念章，是党和国家对苏林总书记卓越贡献的应有肯定。这不仅是苏林同志个人和家庭的骄傲，也是我们全党共同的喜悦。”陈锦秀表示。



苏林对在越南共产党成立96周年纪念日获颁45年党龄纪念章深感荣幸。回顾入党45年的历程，他激动地表示，这是心中时刻铭记党员誓词的45年，即绝对忠诚于党的目标和理想，终身为实现民族独立与社会主义建设事业，为人民幸福而奋斗。



苏林向党、历届领导同志、同志们和同胞们致以深切谢意，感谢他曾经工作的各机关、单位和各位同志一直以来给予的信任和支持与坦诚相待。



苏林强调，45年党龄纪念章是荣誉，更是深刻的提醒，要继续自我审视、自我修正，不断修炼革命品德。他表示，今后将继续倾注全部心血、责任和经验，为共同事业贡献力量；坚持将党、国家和人民的利益置于最高位置，无愧于党的信任、人民的爱戴以及越南共产党党员的光荣称号。（完）