越共中央总书记苏林署名文章：越南人民军在党的光荣旗帜下稳步前行

越南共产党中央委员会总书记苏林今日发表署名文章《越南人民军在党的光荣旗帜下稳步前行 》。越通社谨向读者介绍文章的全文。

历经80多年建设、战斗、战胜与成长，越南人民军始终彰显鲜明的革命本质，无愧于胡志明主席的表扬：“我军忠于党、孝于民，时刻准备为祖国的独立自由和社会主义事业而战斗、而牺牲。无论任务多么艰巨都坚决完成，无论困难多么巨大都努力克服，无论敌人多么强大都坚决战胜”。在党的光辉旗帜下，越南人民军始终是党、国家和人民绝对忠诚的可靠政治力量，赢得党、国家和人民的信心和爱戴。

81年前，在高平省元平州(县级)黄花探和陈兴道两总（乡级）之间的一片森林中，遵循胡志明领袖的指示，由34名“褐裤布衣”的战士组成的越南解放军宣传队（越南人民军的前身）宣告成立。在建设、战斗和成长的整个历程中，我军始终作为核心力量，同全党、全民一道，在民族解放斗争和建国卫国事业中立下许多赫赫战功。这些成就的取得是多种力量汇聚、多方面条件共同作用的结果，其中，党对军队实行绝对、直接和全面的领导，起到了决定性作用。

1944年12月22日，越南解放军宣传队（越南人民军的前身）在高平成立（越通社资料图）

党对军队的领导在1930年《简要政纲》中得以明确提出，其中提到“组织工农军队”的战略思想，将建设武装力量视为实现民族解放、保卫祖国事业胜利的关键因素。这一基本观点是建设以工人阶级为主体、绝对忠于民族独立和社会主义目标的新型军队的出发点。

在党的军事路线持续指引下，武装力量从最初的工农自卫组织逐步发展为游击队、地方自卫队等人民武装形式，并于1944年12月成立了由党直接领导的越南解放军宣传队。通过军队中的党组织，党实现了对军队的绝对、直接领导。军队党组织的领导，铸就了全军高度统一的意志、严明的纪律和强大的战斗力，使我军自创建之初便战无不胜，奠定了“决战决胜”的光荣传统。党的领导在1945年八月革命总起义中同样得到鲜明体现——在党中央和胡志明主席的英明指挥下，各支革命武装力量发挥先锋突击作用，与人民群众的政治斗争紧密配合，最终在全国范围夺取政权。

在抗击法国殖民侵略的战争中，党对军队的领导集中体现在“全民、全面、长期抗战，主要依靠自身力量”的路线方针中。得益于此，我军从一支尚显稚嫩的力量，发展成为组织严密、作战艺术日臻成熟的主力军，创造了“煊赫五洲、震撼地球”的奠边府历史性胜利，开启了殖民主义崩溃的进程，有力鼓舞了世界民族解放斗争。

1954年5月7日17时30分，“决战决胜”的军旗在卡斯特里战壕顶部迎风飘扬，标志着越南民族军民在奠边府战役中取得了辉煌胜利。（越通社资料图）

在抗美救国战争中，党的领导作用更加凸显。党主张将军事斗争同政治斗争、外交斗争相结合，指导建设“三结合”的武装力量体系，发展人民战争阵势。我军发起了一系列具有决定性意义的战略战役，特别是以胡志明战役为巅峰的1975年春季总进攻和起义，最终胜利结束了抗美救国战争，圆满完成民族解放、国家统一的历史使命，谱写了胡志明时代的壮丽史诗。

在党的领导下，我军在西南边界和北部边界捍卫祖国斗争中取得胜利，履行崇高的国际义务，帮助老挝人民保卫革命成果，帮助柬埔寨人民摆脱种族灭绝的灾难。

在反殖民、反帝斗争和捍卫国家主权与领土完整的历史征程中，我党、军队和人民团结一致、顽强奋斗，取得了一系列重大胜利。这些成就生动体现了全党全军全民坚定的共同意志，充分证明了在党的领导下军民团结所凝聚的强大力量，也彰显了人民军队在保卫祖国事业中的核心作用。这些胜利不仅为国内建设发展创造了和平稳定的环境，也为维护东南亚地区乃至世界的和平稳定作出了积极贡献。

1975年4月30日上午，数百辆坦克、装甲车和步兵从四面八方同时攻入西贡伪政权的总统府，解放了西贡。

在贯彻落实党的革新路线过程中，军队不断巩固其作为党、国家和人民可靠政治力量的地位。全军全面履行战斗队、工作队、生产劳动队三项职能，始终主动研判形势、提升战略谋划水平，妥善应对各类复杂局面，坚决避免陷入被动和意外状态，尤其在维护海洋岛屿主权、捍卫国家独立和领土完整方面发挥了关键作用。军队积极参与构建全民国防阵势，推动国防与人民安全紧密结合，逐步形成主动防御体系，建设坚实稳固的防区。防务外交工作持续深化，为国家发展营造了和平稳定的外部环境。我军坚持在党的建设和整顿工作中走在前列，深入学习贯彻和践行胡志明思想、道德与作风，坚决批驳各类错误观点和敌对言论。

在党的坚强领导下，军队始终秉持自力更生、自强不息的精神，积极投身经济社会建设与发展，为革新事业取得重大成就作出突出贡献。全军出色完成“和平时期的战斗任务”，在支持地方防灾减灾、应对自然灾害、抢险救援、推进减贫脱贫、建设新农村、巩固基层政治基础等方面发挥了重要骨干作用。广大官兵始终冲锋在前，驻守在关键地区、艰苦一线和危险地带，为保护人民生命财产安全奋不顾身，生动展现了新时代“胡伯伯部队”的崇高品质与光荣传统，进一步巩固了军民鱼水深情，筑牢了坚实的“民心阵势”。

当前，我国发展步入新阶段，国际和地区形势继续复杂深刻演变，不稳定不确定因素增多。大国竞争加剧，传统与非传统安全威胁相互交织，对国家防卫任务产生全方位影响。国内经过近40年的革新开放，综合国力持续提升，但国防巩固、主权与领土完整维护面临新要求；推进建设“革命化、正规化、精锐化、现代化”人民军队，对履行保卫祖国使命提出了更高、更主动、更有力的标准。为在新时期持续巩固并发挥军队在建设、发展和保卫祖国事业中的关键作用，军队党委和全军必须聚焦重点、狠抓落实，切实推进以下几项核心任务：

军方在老街省朗努村搜寻因山体滑坡而失踪的受害者。图自越通社

一是，必须坚定不移并持续加强党对军队的绝对领导、全面领导和直接领导。

坚持党对军队的绝对领导，是关乎我军生死存亡、决定军队性质和力量的根本性问题，是一切行动的首要前提。无论形势如何变化，都必须毫不动摇地保持人民军队的革命本色，始终坚持马克思列宁主义、胡志明思想的指导地位，贯穿于军队建设和履行使命的全过程。

军队党委要全面深入贯彻党的军事、国防和保卫祖国的方针路线，首要是落实好第十三届中央委员会第44号决议《关于新形势下保卫祖国战略》。要科学研判形势，准确预测风险，及时提供决策建议，有效应对各类国防安全挑战，坚决避免陷入被动、措手不及的局面。要切实履行军事国防领域参谋职能，高效落实党和国家关于建设人民武装力量、巩固全民国防、构建全民国防与人民安全相结合的防御体系的决策部署，提升军队综合实力和实战能力。

在实现“建党百年”和“建国百年”奋斗目标的征程中，军队要始终作为党和国家应对风险、把握机遇的坚强柱石，充分发挥战斗队、工作队、生产队的作用。要抓好国防工业这一关键领域，推动军队现代化建设，并将其融入构建独立自主的经济体系总体布局。同时，要积极参与维护地区乃至世界和平稳定，并为其作出贡献。

二是，必须着力把军队党委建设成为真正纯洁可靠、全面过硬、规范示范、具有代表性的坚强领导集体。

这是确保党对军队绝对、直接、全面领导，保证军队圆满完成各项任务的决定性因素。

军队党委要持续深入贯彻中央、政治局、书记处和中央军委关于加强党的建设的一系列决议、指示和规定，将中央关于党建和作风整顿的部署与学习践行胡志明思想、道德作风相结合，落实好中央军委第847号决议《关于在新形势下弘扬“胡伯伯部队”品质、坚决反对个人主义》。要全面加强军队党委建设，尤其突出政治建设，坚定马克思列宁主义、胡志明思想，坚持民族独立与社会主义相结合的方向；严格执行民主集中制，落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，用好批评和自我批评“利器”，不断增强党的团结统一。

2025年9月2日上午，越南海军军种在庆和省金兰湾举行武装力量海上阅兵。图自越通社

要注重创新领导方式方法，特别是在基层一线。将建设纯洁坚强的党组织与打造“规范、示范、全面过硬”的机关和部队单位结合起来，营造风清气正、纪律严明的军营政治生态，坚决防治腐败、消极、浪费和官僚主义问题，杜绝言行不一、脱离群众等损害党和军队形象的行为。

三是，必须不断提升军队党委的全面领导能力、战斗力以及党建和政治工作水平。

要梳理、修订和完善现行规章制度，建立健全适应新形势的党对军队领导的体制机制。结合军队组织结构优化，及时健全各级党委和党组织。严格遵守党的组织原则和活动规范，切实开展批评和自我批评，客观严肃开展党组织和党员评议。

要创新基层党支部活动形式，提高组织生活质量，增强基层党委委员的政治素质、领导能力和党建业务水平。加强军地协调，提升地方军事、国防、边防等工作的领导效能，完善乡级军事党支部在两级地方政府模式下的运行机制。

党建和政治工作要真正成为凝聚军心、引领方向、推动发展的核心力量。各级党委、领导干部和政治机关要紧贴实际，把党的路线方针政策转化为具体可行的落实方案；主动掌握、科学分析官兵思想动态，及时引导方向，巩固内部团结。要将思想建设与组织、干部、群众工作、政策落实、维护内部政治安全以及监督检查紧密结合，形成整体合力；加强干部队伍建设，培养高素质政治理论专家和科研人才，广泛吸纳、用好各类人才，适应新时代新任务的要求。

四是，必须坚决开展斗争，挫败一切敌对势力的破坏图谋和行动。

越共人民军第十二次代表大会。图自越通社

当前，敌对势力和政治投机分子加紧推行“和平演变”，策动“自我演变”、“自我转化”，尤其是在越共十四次大前中后。各级党委、党组织和政治机关要继续深入贯彻政治局第35号决议《关于在新形势下加强维护党的思想基础、反驳错误敌对观点》，并与中央军委、国防部的相关部署紧密结合。要主动建设专业骨干力量，在思想理论战线特别是网络空间坚持“建设与斗争相结合”。

要持续推进党的建设和政治体系整顿，不断增强其纯洁性和战斗力；严格执行党的组织原则、党内政治生活准则和纪律规矩。加强教育引导，提升官兵政治鉴别力和思想免疫力，有效抵御有害信息侵蚀。充分发挥宣传舆论阵地作用，牢牢把握正确政治方向，紧密围绕军队使命任务，主动发声、有力驳斥错误和敌对言论。

回顾拥有81年光辉传统的越南人民军英雄历史，党、国家和人民坚信，我军必将继承发扬优良传统，建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队，坚决捍卫祖国，为在新时代建设和平、富强、幸福的国家作出更大贡献。(完)