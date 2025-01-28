越共中央总书记苏林看望慰问公安、军队各单位并视察指导工作

苏林来到国家网络安全中心，向正在执行任务的干部战士致以新春祝福，并高度评价该单位在2024年中成功侦破多起重大的电信网络诈骗案件。

苏林指出，在新春佳节特别是除夕夜期间，网络安全与高科技犯罪预防司的干部战士需集中精力，确保安全，及时预防、遏制电信网络诈骗活动，让人民安心欢度春节。

苏林强调，2025年是极具意义的一年，随着科技的飞速发展，诈骗手段也变得越来越高科技和隐蔽。苏林建议干部战士们继续发扬过去一年中所取得的成绩，时刻保持高度警惕，随时准备应对突发情况，维护国家总体安全的重要保障，同时协助各单位、组织和人民维护网络空间安全。苏林指出，在当前数字化转型的时代，维护国家网络主权是长期且重要的任务，是构建安全、稳定网络空间的关键所在。

同一天傍晚，越共中央总书记、中央军委书记苏林前往防空空军军种指挥中心检查部队战备值班和执行任务情况，并向值班干部战士致以新春祝福。

苏林要求，指挥中心的领导和干部战士要把握局势，为维护国家利益、主权和安全做出贡献，避免陷入被动局面，绝对忠诚于党、祖国和人民，随时准备为党和人民牺牲一切。

苏林指出，党、国家和中央军委高度评价防空空军军种在保卫祖国工作中的战备精神和保卫国家主权与人民安全的能力。

苏林表示，在全国人民欢庆新年的时刻，战士们高度警惕敌对势力渗透、破坏图谋，同时全力保障人民群众民航出行安全便捷。

苏林表示，防空空军军种是保卫祖国的重要力量，是最早实现正规化、精锐化、现代化的军种之一。他充分肯定该军种在2024年所取得的功绩，并建议防空空军军种继续发扬优良传统，勇于掌握新技术和现代化的科技手段，掌握太空主权。

苏林强调，防空空军军种要避免陷入被动状态，坚守阵地，保卫领空安全和祖国领土完整。



值此机会，苏林向国家网络安全中心和空军防空军种指挥中心的干部战士赠送了春节慰问品，以表达党和国家对他们的关怀和支持。