越共中央总书记苏林特使会见俄罗斯总统并与俄外长举行会谈

越通社驻莫斯科记者报道，为通报越南共产党第十四次全国代表大会结果，在访问俄罗斯期间，越共中央总书记苏林的特使、越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠24日在克里姆林宫会见了俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京。



普京欢迎黎怀忠作为苏林总书记的特使率团访问俄罗斯以通报越共十四大的结果，再次祝贺越共十四大胜利召开，高度评价在十四大结束后不久与苏林总书记通电话的成果，相信在以苏林同志为首的越南共产党的领导下，越南将胜利实现各项战略任务，引领国家迈入奋发图强的新纪元，成功实现既定目标。



黎怀忠转达了苏林总书记致普京总统的口信，强调了十四大的成果。他强调，越南党、国家和人民全力以赴建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的社会主义国家，稳步走向社会主义。在新的发展时代，越南期望并相信俄罗斯联邦将继续是越南可信赖的长期同行者，不断深化越俄全面战略伙伴关系，不仅符合各自国家和民族的利益，也为地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出积极贡献。



黎怀忠通报了越共十四大的主要战略方向和三大战略突破，高度评价在两国高层的指导下，越俄关系发展充满活力并取得了许多重要成果。黎怀忠重申，希望与俄罗斯在核能、石油天然气、海洋、国防、军事技术、科学技术以及交通运输等领域加强合作。



普京强调，俄罗斯始终重视发展与越南的全面战略伙伴关系，以造福两国人民。他强调，视苏林总书记为亲密朋友，希望早日迎接苏林总书记访问俄罗斯，愿与苏林总书记就战略问题及双边关系保持经常性的互动与沟通；希望双方进一步提高在能源、石油天然气、军事技术等支柱领域的合作质量和效益，并将合作范围拓展至核电、科学技术、交通运输等领域。



借此机会，黎怀忠转达了苏林总书记对普京总统的访越邀请。普京愉快地接受了邀请。



*同日下午，黎怀忠与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫举行会谈。



黎怀忠与谢尔盖·拉夫罗夫。图自越通社

在亲切、友好和互信的气氛中，黎怀忠向拉夫罗夫介绍了越南的主要政策、外交路线以及对外工作任务，强调十四大首次确认了外交与全球化工作任务的重要作用和使命。

拉夫罗夫强调，越南是俄罗斯在亚太地区外交政策中的优先合作伙伴。双方共同回顾并评估了合作情况，包括两国外交部之间的协调与配合情况；就多项措施进行了交流并达成一致，旨在发挥两部在巩固和加强两国关系中的牵头作用；并就共同关心的地区和国际问题交换了意见。（完）