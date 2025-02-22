越共中央总书记苏林实地参观体验胡志明市地铁一号线

2月22日，在胡志明市调研指导工作期间，越共中央总书记苏林实地体验了胡志明市地铁一号线（槟城-仙溪）。

陪同苏林的有越共中央政治局委员、胡志明市委书记阮文年，中央书记处书记、中央办公厅主任黎怀中，中央委员、政府副总理兼外交部长裴青山等。

在从滨城站到新港站的过程中，苏林总书记与列车上的乘客亲切交流，倾听市民对这一现代化公共交通工具的感受。市民纷纷表示，地铁不仅大幅缩短市内通勤时间，满足了市民的日常出行需求，还提升了其生活质量。

地铁一号线是胡志明市首条地铁线路，于2007年获批，2012年动工建设，总投资超过43.7万亿越盾（折合人民币124.8亿元），连接市中心与东部门户；全长19.7公里，共设14个车站（3个地下站、11个高架站）及1个车辆段站；起点为滨城站，终点为仙溪站。

胡志明市地铁一号线于2024年12月22日正式投入运营，截至目前累计运送乘客超过460万人次。票价为7000至20000越盾/次；普通月票价格为30万越盾，学生票价享受50%折扣。此外，6岁以下儿童、优抚对象、60岁以上老人及残疾人可免费乘坐。

地铁一号线不仅有助于缓解市中心的交通拥堵，还推动城市空间向东扩展，为胡志明市的经济社会可持续发展作出贡献。（完）