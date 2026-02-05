越共中央总书记苏林在老挝通报越共十四大成果

越通社特派记者报道，在对老挝进行国事访问期间，越共中央总书记苏林与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里5日在老挝首都万象共同主持召开越南共产党第十四次全国代表大会成果通报会。会议以线上形式连接至老挝各省市。

苏林在会议上发表讲话时表示，越共十四大取得了圆满成功，成为越南共产党96年历史中的重要里程碑，这是一次团结统一的大会，展现了越南民族和越南共产党在国家新发展阶段的意志、本领、渴望、决心和文化力量。苏林感谢兄弟般的老挝党、国家和人民在任何情况下一直关心和支持越南国家建设与保卫事业。

苏林明确指出，越共十四大不仅在各项文件内容和行动计划方面达成了高度统一，而且在人事工作上，特别是在选举产生新一届越共中央委员会方面展现了高度的共识和集中。大会选举产生了由200名委员组成的中央委员会，其中正式委员180名，候补委员20名。在第一次中央会议上，中央委员会选举产生了中央政治局、中央书记处、中央总书记，同时健全党的各重要领导机构。

大会还一致通过了具有历史意义的各项决策，旨在胜利实现十四大确定的两个百年奋斗目标。

苏林深信，凭借民族深厚的历史底蕴，越南共产党近一个世纪领导国家的丰富传统，以及全体人民的支持和国际友人，包括兄弟般的老挝党、国家和人民以及世界进步力量的激励、鼓舞与合作，越南必将胜利落实十四大决议，成功建设和平、独立、民主、富强、文明、幸福的社会主义国家。

强调，越南共产党高度重视越老特殊关系，并将其置于优先位置，视老挝的成功为越南的喜悦和成功。

越南将继续与老挝人民革命党密切配合，有效落实各项高层协议；加强理论交流，分享领导和管理经验；深化各领域全面合作，从而为越共十四大和老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议的胜利落实做出切实贡献，造福两国人民，并为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。

通伦·西苏里再次祝贺越共十四大胜利召开，坚信在以苏林同志为首的越南共产党的英明领导下，越南在革新事业中必将取得更多新的、伟大的成就，胜利落实越共十四大决议，继续全面、同步建设和保卫社会主义国家，胜利实现两个百年奋斗目标。

通伦·西苏里对兄弟般的越南党、国家和人民在落实越共十三大决议的五年期间取得的巨大、全面成就表示印象深刻。他强调，越共十四大的成功召开不仅是越南党和人民的胜利，也是对即将落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议的老挝党和人民的巨大鼓舞和宝贵经验。

通伦·西苏里强调，愿与越南携手并肩，实现突破，共同迈入发展的新时代，实现两党制定的各项目标。（完）