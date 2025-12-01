越共中央总书记苏林在老挝国家政治行政学院发表施政演讲

在对老挝进行国事访问、出席老挝国庆50周年庆典并共同主持越南共产党与老挝人民革命党高层会晤期间，当地时间12月1日下午，越共中央总书记苏林率领越南高级代表团访问老挝国家政治行政学院并发表施政演讲。



出席活动的有老挝人民革命党总书记、国家主席通伦·西苏里，老挝党和国家领导人，学院领导以及众多干部、教师与学员。



伟大友谊、特殊团结是越老战略根基



苏林在讲话中强调，越南和老挝是具有共同理想和发展愿景的邻邦，两国人民在漫长历史中同舟共济、并肩奋斗。自1930年印度支那共产党成立以来，越老柬三国革命在党的领导下相互支持、并肩作战。



在此背景下，越老特殊团结成为唯一正确的选择，是两国取得胜利与发展的生命线。没有老挝的战略协同与支持，越南难以取得胜利。反之，老挝革命若没有越南的大力帮助，也无法成功。这是一种国际关系中罕见的天然战斗联盟与战略“共生”关系。



苏林强调，越老关系是两国民族的宝贵财富。在错综复杂、快速变化的世界中，仅仅“合作”已不够，双方需要提升至“紧密联系”，以总体设计、分工互补的方式推动更深层次的发展。苏林提出三大“紧密联系”方向：双边联系；次区域联系，特别是印度支那三国联系；地区与国际层面的联系。



在新阶段，两国需坚定民族独立与社会主义道路；共同建设和平、友好、合作与发展的边界，并在资源、发展空间与发展动力方面互相支持。

新的战略联系



谈及老挝国家政治行政学院与越南相关培训机构的合作，苏林强调，要加强智力、理论与人力资源紧密联系。双方应在社会主义法治国家建设、行政改革、政治体系组织、公共财政管理、土地资源、自然环境、城乡治理尤其是发展偏远地区等方面加强经验交流。



他指出，越老不仅是邻国，更是东盟大家庭的一部分。两国的共同声音有助于巩固东盟团结，坚持协商一致原则，相互尊重，维护东盟中心地位。在地区和国际合作机制中，越老立场协调有助于维护各自正当利益，并为发展中国家的共同声音创造“合力”。



苏林强调，越老特殊团结不仅是双边关系的宝贵财富，还为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。



苏林提出下一阶段的行动方针，包括坚守战略互信；将特殊团结作为凝聚力，将战略联动作为发展动力；最大化利用两国在地缘经济、地缘政治与文化上的互补优势；将边界视为合作空间与发展机会。



所有政策、项目、合作计划都必须以人民为中心。只有当边境地区人民生活改善、青年拥有更多发展机会，才体现跨境基础设施、经济走廊、经济区等合作的真正意义。



苏林在讲话结尾时强调，越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是前辈们留下的无价之宝，两国有责任继承、保护并将其发扬光大。相信越老两国将迈入一个更加紧密联系、更加务实高效和更加可持续的新阶段。（完）