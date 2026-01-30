中央工作团已在同禄乡同禄三岔路口国家特别历史遗迹区敬献花圈和上香 。图/越通社

越共中央总书记苏林在河静省上香缅怀已故总书记陈富与何辉集 。图/越通社

值此纪念越南共产党建党96周年（1930年2月3日—2026年2月3日）、庆祝越共十四大取得圆满成功，并喜迎2026年春节之际，1月29日下午，越共中央总书记苏林与中央工作代表团前往河静省，向已故总书记陈富、何辉集上香和献花。



在位于德寿乡的越共中央总书记陈富墓区，苏林与中央工作代表团敬献花圈，表达对陈富总书记在党和越南民族光辉革命事业中所作出的巨大贡献的崇高敬意、深切感恩与诚挚缅怀。



陈富同志是越南共产党第一任总书记，是坚定不屈的共产主义战士，是越南民族的杰出代表，是胡志明主席的优秀学生，一生为民族解放事业而英勇奋斗。陈富同志英勇牺牲是一个崇高榜样。他为党和越南革命事业作出的巨大贡献，成为激励共产党员以及当代和后代不断学习、奋斗，为国家建设和保卫越南社会主义祖国事业作出积极贡献。



在位于锦兴乡的已故总书记何辉集墓区，在庄严肃穆的气氛中，苏林与中央工作代表团献花和上香，深切缅怀并诚挚致敬何辉集总书记为党的革命事业和民族解放事业作出的巨大贡献。



何辉集同志是越南党和革命事业的杰出领导人，是坚强不屈的革命战士，是模范共产党员，一生为祖国的独立、自由以及人民的幸福而英勇奋斗和牺牲。



此前，中央工作团已前往同禄乡同禄三岔路口国家特别历史遗迹区敬献花圈和上香。在遗迹区内，苏林与中央工作代表团在全国青年突击队烈士纪念碑和十位英勇牺牲的女烈士墓区敬献花圈。这10位女英雄于1968年7月24日执行任务时英勇牺牲，年纪尚轻。她们的英勇牺牲，已成为数百万青年为国忘身、为民族解放和国家统一事业奉献青春的象征。