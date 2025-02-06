越共中央总书记苏林在河江省调研指导工作

莅临河江省调研期间，2月6日上午，越共中央总书记苏林同中央工作代表团已同河江省党委会举行工作座谈，评估越共十三大决议、越共河江省第十七次大会（任期2020-2025年）决议实施情况，制定2025年核心方向与任务。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴；越共中央检查委员会主任阮唯玉；国防部部长潘文江大将；公安部部长梁三光等陪同参加。

据会上的报告，河江省是山区边境省份，在国防安全、外交方面具有重要地位。这里也是一个历史文化底蕴丰厚和英雄革命传统的地方，是近20个兄弟民族同胞共同居住的家园。

河江省委书记侯阿令指出，本周高度决心和团结一致的意志，河江省党委常委会已领导指导展开越共十三大决议、越共河江省第十七次大会决议，在各个领域上取得了丰硕成果。

党建和政治体系建设工作有效展开；经济规模增长良好；经济结构朝着积极方向转移；人均收入有所提升；交通基础设施得到投资建设和升级改造；民生和扶贫工作取得可喜成果等。

苏林总书记在会议上发表讲话时高兴看到河江省一直主动和尽快展开落实中央主张和决议。尽管经济社会条件仍有许多困难，但该省在许多领域上已取得较为全面的成果。

苏林总书记强调，河江省需要着力开发大自然赋予的独特和宝贵资源，森林中拥有多种珍贵的中药材；将可持续的森林资源开发与生物多样性保护相结合，是该省发展绿色药材产业的机会。该省还拥有丰富而独特的旅游资源，应得到有效开发。

关于未来的核心任务与措施，苏林总书记强调要继续注重整党建党工作，推进廉政的政治体系建设，发挥文化、人力资源和全体人民大团结力量等。

越共中央总书记指出，河江省需要发挥一切资源，化解瓶颈问题。河江省领导要以高度政治决心，付出巨大努力，实现自我革新，敢想敢做，扎实推进行政审批和改善营商环境，全力以赴实现经济社会发展目标。

以新的精神状态和奋斗姿态，苏林总书记建议河江省党委和政府认真落实党的方针政策，深刻领会并贯彻“新时代，民族奋发图强的时代”的核心思想，将认知转化为行动，让每一位干部党员以及生活在河江省这片英雄土地上的每一个人在实干中创造实绩。

值此机会，苏林总书记一行向河江省革命有功者和优抚家庭赠送慰问品。（完）