越共中央总书记苏林在河内开展选民接触活动

12月3日，越共中央总书记苏林和河内市国会代表团、一号选举单位在河内市巴亭郡、二征夫人郡、栋多郡开展国会代表接待选民活动，向选民通报第十五届国会第八次会议成果，并听取选民的意见。



当地选民强调，第十五届国会第八次会议已圆满结束，国会代表已讨论并决定了许多具有长期战略性的国家重大问题，为政府和各部委、地方政府的运作奠定重要政治基础。



当地选民对党和国家近期的政策和路线，包括反浪费、精简机构组织、党风廉政建设等给予了高度赞赏。



听取选民的意见后，苏林强调将竭尽全力出色完成首都人民代表的任务，不辜负选民的信任。

苏林强调，越南已完成或超额完成2024年所有经济社会指标，为全国实现突破、加快完成2025年和2021-2026年阶段经济社会发展目标奠定重要的前提，使越南稳步进入奋发图强新时代。

苏林重申，近95年来，在党的领导下，越南从一个贫穷、落后、被制裁的国家发展成为深度融入国际社会的中等收入的发展中国家，承担了许多重要的国际责任，在许多重要的多边组织和论坛中发挥积极作用。独立、主权、统一和领土完整得到维护；国家和民族利益得到保障。越南跻身世界40个最大经济体之列，在贸易和吸引外资方面位居世界前20；与194个国家建立外交关系；与世界和地区各主要大国建立伙伴关系、战略合作、全面战略伙伴关系等。1.05亿人口生活质量得到明显改善。政治、经济、文化、社会、科技、国防安全等领域的潜力不断增强，为维护世界和地区和平稳定作出积极贡献。

苏林表示，中央委员会提出了一系列紧迫任务，例如加强党的领导、执政力、战斗力；精简政治体系的组织机构；破除发展机制瓶颈，提出促进经济社会发展、提高人民生活条件的对策；加强反腐败、反浪费和反消极的斗争；增强民族大团结力量等。



苏林表示，越共中央政治局、中央书记处、中央委员会已总结越南共产党第十二届中央委员会第六次全体会议《关于继续朝着精干、高效方向推进政治体系组织机构革新》的第18号决议（18-NQ/TW）执行情况，力争2025年第一季度内完善政治体系组织结构。



在反腐败、反消极和反浪费工作中，苏林强调，继续彻底采取反腐败措施，将反浪费内容纳入越共中央反腐败、反消极指导委员会的任务。这项工作不间断地进行，无禁区，无例外，让政治体系组织结果真正廉洁强大，真正成为民有、民治、民享的社会主义法治国家。



苏林建议河内努力奋斗，不辜负全国人民的信任、厚爱和期待。（完）