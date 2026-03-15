越共中央总书记苏林在巴亭坊第二号投票站参加投票

开幕仪式结束后，苏林总书记与陈锦秀等领导同志及选民代表率先投下选票。随后，广大选民依次有序投票，依法行使公民权利。



投票结束后，苏林在接受媒体采访时表示，此次选举各项准备工作充分、部署周密，为选民依法行使权利创造了良好条件。他强调，选举是人民直接行使民主权利的重要体现，通过投票选出人民信任、能够承担国家和地方发展重任的代表。

苏林指出，本次选举是在越南共产党第十四次全国代表大会成功召开之后举行的重要政治活动，大会确定的国家发展方针和战略方向得到广大干部、党员和人民群众的积极支持。他表示，选举是国家的重要节日，是人民当家作主权利的直接体现。通过选举产生具有威信和能力的代表，将为推动国家快速、可持续和稳定发展，维护国家主权和领土完整，不断改善人民生活作出积极贡献



苏林还对新闻媒体在宣传报道选举活动、弘扬民族大团结精神、营造热烈选举氛围方面所作出的贡献表示感谢。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴，越共中央书记处书记、中央内政部部长黎明智，越共中央书记处书记、中央办公厅主任范家肃，越共中央政治局委员、河内市委书记阮维玉等领导同志以及首都各界选民一同参加投票。（完）