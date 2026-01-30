越共中央总书记苏林在乂安省进香缅怀胡志明主席

值此越南共产党成立96周年（1930年2月3日-2026年2月3日）暨越共十四大胜利召开之际，1月29日上午，越共中央总书记苏林率中央工作代表团前往乂安省钟山祠（胡志明主席家族祠堂）及金莲国家级特殊遗迹（乂安省金莲乡）进香献花。



陪同苏林总书记参加活动的有各位中央政治局委员、中央书记处书记、中央委员；政府领导；中央与地方各部委行业领导；第四军区领导等。



秉承民族"饮水思源"的优良传统，在胡志明主席家祠——钟山祠前，苏林总书记及工作代表团敬献花篮、上香缅怀，表达对胡志明主席及其亲人的深切感恩。



在庄严肃穆的氛围中，苏林及工作代表团在金莲国家级特殊遗迹献花、上香、鞠躬致敬，缅怀越南党和人民伟大领袖、民族解放英雄、越南共产党的创立者——胡志明主席。



苏林在金莲国家级特殊遗迹的留言簿上题词。图自越通社

苏林总书记及工作代表团表达了无限感恩之情，铭记他老人家为民族解放事业、为越南乃至世界人民的和平幸福奋斗终身的丰功伟绩，以及作为国际共产主义运动和工人运动的卓越活动家的光辉贡献。



苏林及工作代表团向胡伯伯报告越共十四大取得的成果。本次大会取得圆满成功，继续展现了智慧、意志、自强不息和战略自主精神，有力激发了建设繁荣幸福国家的渴望，巩固全党、全民、全军对党、胡志明主席和越南人民所选择道路的坚定信心。



在此，苏林在留言簿上题词，表达心中的感动与深切敬意。



同日上午，苏林及工作代表团前往黎鸿峰总书记纪念区和乂静苏维埃遗址敬献花篮和上香。（完）