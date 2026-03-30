越共中央总书记苏林在中央军委会议上发表指导性讲话

3月30日上午，越共中央军委在河内举行会议，审议并通报关于补充和完善中央军委落实越共人民军第十二次代表大会（2025~2030年任期）决议及越共第十四次全国代表大会决议的行动计划内容。



越共中央总书记、中央军委书记苏林出席会议并发表指导性讲话。



越南国家主席、中央军委常委梁强，政府总理、中央军委常委范明政，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣等领导与会。



越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将主持会议。



会议审议并表决通过了关于补充和完善中央军委落实越共人民军第十二次代表大会（2025~2030年任期）决议及越共第十四次全国代表大会决议的行动计划内容，以及其他若干重要内容。



中央军委已颁布落实越共人民军第十二次代表大会（2025~2030年任期）决议的行动计划，并明确了具体指标、任务及各项方案和项目。其中，确定2026 年全军将开展82项任务、方案、项目和计划。截至目前，全军已启动50项，其中已完成17项，另有33项正按进度抓紧实施；剩余的32项任务、方案、项目和计划将在2026年内陆续部署开展。



在会上发表指导性讲话时，苏林总书记代表中央军委，对总政治局积极主动提议补充与调整中央军委落实越共人民军第十二次代表大会（2025~2030年任期）决议及党的第十四次全国代表大会决议的行动计划内容给予表彰。



苏林总书记对行动计划的内容、各项指标以及具体的任务、方案、项目和计划表示赞同，并交办中央军委常委会负责指导相关机关充分吸收与会代表及中央军委委员的意见，完善中央军委行动计划的补充与调整内容，并呈报中央军委副书记签署颁布，以便各机关和单位部署执行。



苏林总书记要求，中央军委下属各党委、河内首都司令部党委进行审查、补充并调整各自党委执行2025-2030年任期党代会决议的行动计划，进而成功落实越共人民军第十二次代表大会决议及越共十四大决议。（完）