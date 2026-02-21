越共中央总书记苏林圆满结束赴美出席加沙和平委员会开幕会议之行

越通社特派记者报道，当地时间2月20日下午，越共中央总书记苏林离开安德鲁斯空军基地，圆满结束应美国总统、加沙和平委员会主席唐纳德·特朗普邀请，于2月18日至20日在美国华盛顿特区出席加沙和平委员会开幕会议之行。

出席加沙和平委员会开幕会议的有来自50多个国家的元首和领导人，他们是和平委员会的创始成员国和观察员国。唐纳德·特朗普在会上发表讲话，强调加沙和平委员会是与联合国配合，旨在协调人道主义援助、稳定和重建该地区的机制。

唐纳德·特朗普高度评价苏林总书记出席此次会议，重申对越南的深切敬意。这表明越南的国际威望不断得到巩固，缔造和平的能力得到了大国和国际友人的认可与珍视。

越南加入加沙和平委员会，旨在为结束加沙冲突、保护当地平民、确保安全无阻的人道准入、重建必要基础设施、推动可信政治进程做出贡献。

越南的一贯立场是，所有争端和冲突必须在国际法和《联合国宪章》基础上以和平方式加以解决，尊重相关各方基本权利和正当利益。作为一个经历过多次战争并曾得到国际社会宝贵援助的国家，越南愿本着责任和善意精神，与加沙和平委员会各成员国密切配合，尽己所能参与紧急人道主义援助、重建必要基础设施及在各方之间建立信任的共同努力。

越南支持旨在结束冲突、恢复和平安全、重建、保障加沙民众生活以及落实符合国际法和《联合国宪章》的全面政治进程的具体解决方案。同时，为确保可持续和平并满足加沙民众的权利，越南希望所采取的措施能确保相关各方，特别是巴勒斯坦权力机构的参与。

在出席加沙和平委员会开幕会议期间，苏林分别会见了印度尼西亚总统、乌兹别克斯坦总统、阿塞拜疆总统、哈萨克斯坦总统、柬埔寨首相、亚美尼亚总理、匈牙利总理、巴基斯坦总理、捷克副总理兼外长等。各伙伴方均同意与越南加强双边务实合作关系，根据各方优势与需求，在经济贸易、科学技术、数字化转型、绿色转型、交通运输等方面开展合作。各方领导人强调了在重要多边机制中加强协调的需求，分享了在共同关心的突出地区和全球问题上的观点立场。

苏林会见了美国总统唐纳德·特朗普。会见中，特朗普表达了对越南人民以及苏林总书记本人的友好情谊，重申美国支持越南成为“强大、独立、自强、繁荣”国家的承诺，欢迎并感谢越南宣布加入加沙和平委员会，高度评价苏林出席加沙和平委员会开幕会议，认为此举体现了越南在国际舞台上日益提升的地位，以及越南对全球和平、稳定与合作的坚定承诺。

唐纳德·特朗普赞赏越南在平衡双边贸易方面所做的努力，以及苏林总书记此次访问期间签署的多个合同，对越南提出的经贸、科技等合作建议作出了积极回应，表示将指示相关机构尽快将越南从战略出口管制名单（D1-D3）中移除。

苏林会见了美国贸易代表杰米森·格里尔大使、美国前副国务卿库尔特·坎贝尔、与美国多位参议员通电话，见证了在科技创新、数字化转型、航空和医疗等重要领域的多项合同和合作协议的签署，总价值高达372亿美元。

此外，苏林还会见了旅美越南人及越南驻美代表机构干部与工作人员。

借此机会，越南代表团成员也与美国合作伙伴开展了一系列接触活动，旨在加强两国在科技、创新、数字化转型、人力资源培训以及国防、安全等领域的合作。

苏林出席加沙和平委员会开幕会议之行，是对和平努力，特别是加沙重建倡议的支持，有助于深化越南与美国在处理地区和全球问题上的合作，符合两国全面战略伙伴关系的精神。（完）