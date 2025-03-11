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越共中央总书记苏林圆满结束对印尼的国事访问和对东盟秘书处的正式访问
印尼总统、大印尼运动党（Gerindra）主席普拉博沃·苏比延多亲自前往机场送行。
在访问期间，苏林与印尼总统举行了会谈；会见了印尼人民代表会议议长、印尼地方代表理事会主席、印尼人民协商会议主席；接见了印尼各大集团和企业领导；与越南驻印尼越南大使馆和越南代表机构的工作人员进行了会晤；参加了越南与印尼企业座谈会；参加了越南加入东盟30周年纪念活动并发表政策演讲等。
在各场会晤中，双方在温暖友好的气氛中进行了深入讨论；重申了对越南和印度尼西亚之间传统友谊和全面合作关系的承诺。
双方一致同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系，承诺加强政治互信、合作与协调，基于尊重国际法、国家主权、领土完整和政治独立的原则来解决全球性挑战。
本着推动双边关系迈向新高度的精神，双方强调了加强民间交流的重要性，并通过现有的双边合作机制定期评估双边关系。
双方一致同意进一步深化经贸合作，为促进两国在2045第100个国庆之际发展成为高收入国家做出贡献。为实现该目标，两国已设定在2028年双边贸易额达180亿美元，同时继续促进跨部门经贸合作。
双方同意将合作范围拓展至绿色经济、粮食安全与能源安全、清真产业等新领域，致力于共创可持续未来。
双方强调了在各多边论坛上加强协调与支持的重要性，再次强调两国在东盟、联合国、不结盟运动、亚太经合组织等论坛上的协调与合作。
双方再次肯定了维护东海和平、安全、稳定与航行和飞越自由的承诺，强调通过和平措施解决争端的重要性。
值此机会，苏林总书记出席了越南胡志明市-印尼巴厘岛首府登巴萨直达航线的公布仪式，出席两国合作文件的签字仪式。
苏林总书记访问东盟秘书处，体现了越南对东盟的强有力承诺，再次强调东盟继续是新纪元里越南外交政策中的头等优先之一。（完）