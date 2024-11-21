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越共中央总书记苏林和夫人开始对马来西亚进行正式访问
吉隆坡国际机场挂满了越南国旗和马来西亚国旗，仪仗队礼兵沿红地毯两侧列队。马来西亚科技、创新与现代化部长张礼强及夫人在飞机舷梯下迎接苏林总书记和夫人。马来西亚科技和创新部部长郑立慷和夫人在舷梯旁热情迎接。
越南与马来西亚于1973年3月30日建立外交关系，于2015年8月建立了战略伙伴关系。两国保持经常性的代表团互访与接触，并有效落实各项合作机制。
马来西亚是越南在东盟的第二大贸易和投资伙伴。马来西亚是越南在东盟的第三大贸易伙伴，2023年越马双边贸易额达到127亿美元。两国在国防安全、劳务、教育、文化、旅游和人文交流等领域的合作取得了积极成果。此外，两国在东盟及其他多边论坛中紧密合作，在地区和国际几乎所有重大问题上都保持着战略立场。
目前，有超过1000名越南学生在马来西亚留学。目前，在马越南人群体约4万人。
苏林总书记偕夫人和越南高级代表团此次对马来西亚进行的正式访问具有重要意义，旨在推动越共十三大外交方针及越南党和国家有关外交工作的文件落地见效。
此访成为了越南与马来西亚关系的重要里程碑，助力巩固两国政治互信基础，体现了越南党和国家进一步加强与包括马来西亚在内的邻国及地区各国关系的重视和期待。越南希望与马来西亚携手推进两国之间的信任与有效合作，推动两国关系迈上更高、更务实的水平，以应对两国在新阶段的发展需求；同时，越南以积极、负责任姿态与马来西亚及其他东盟国家携手构建团结、强大的东盟共同体。（完）