越共中央总书记苏林启程对劳务进行国事访问

应老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里的邀请，2月5日，越共中央总书记苏林率越南高级代表团离开首都河内，启程对老挝人民民主共和国进行国事访问。

越南政府总理范明政、越南国会主席陈青敏、越共中央组织部部长黎明兴、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀、国防部长潘文江大将、公安部长梁三光大将、中央宣教部部长郑文决；政治局委员、中央检查委员会主任陈士清、中央办公厅主任范嘉足、外交部部长黎怀忠、总书记助理苏恩苏、越南驻老挝大使阮明心等陪同越共中央总书记访老。

此次访问是在越南共产党第十四次全国代表大会和老挝人民革命党第十二次全国代表大会均取得圆满成功后不久的背景下进行的。苏林总书记及越南党和国家高级代表团选择老挝作为新任期内的首个出访国家，也是老挝在十二大后迎来的首场外国元首对老国事访问，且就在越南迎来老挝总书记、国家主席（十四大后首位访越的外国元首）仅一个多星期后进行。此次访问具有深远的政治意义，充分体现了越南始终对越老关系给予的特殊重视和最高优先。

此次访问是两党、两国继续有力证明越老之间特殊团结、始终如一、忠贞不渝传统的契机。这一经受过历史各个阶段考验与锤炼、并不断得到培育的深厚情谊；同时也体现了两党、两国高层领导将双边关系推向日益务实、高效发展的最高政治决心。（完）