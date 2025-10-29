越共中央总书记苏林向受灾群众、干部和战士致慰问信

近日，越南多地持续遭受强降雨引发洪水暴涨、山体滑坡、交通中断，造成严重人员伤亡和财产损失。

在此背景下，越共中央总书记 苏林 于10月29日致信全国各地正在积极参与抢险救灾和灾后重建工作的人民、干部和战士，向他们表达深切关怀与慰问。

在信中，苏林总书记指出，连日来，多个地方连遭暴雨洪灾，许多群众不得不在深夜紧急撤离，房屋被冲毁，生计中断，生活受到严重影响。中部各省从河静至广义的灾情尤为严峻，山体滑坡和洪水形势仍在复杂严峻，威胁人民安全。

苏林表示，虽然身在国外出访，但他时刻关注国内灾情，心系受灾同胞。他向受灾群众致以诚挚慰问，对在灾害中不幸遇难者家属表示深切哀悼，并向受伤者、被困者以及正在面对断电、缺水、缺乏安全住所等困难的人们表示鼓励与同情。

苏林高度评价并赞扬各级党委、政府特别是基层政府，以及公安、军队、医务人员、青年突击队等力量的责任精神与勇敢奉献；同时表彰救援救灾力量、各社会团体、祖国阵线、企业和人民群众的积极参与。他指出，许多干部、战士和民众不顾危险，冒险将物资送入被洪水围困地区，体现了越南民族“同甘共苦、相互帮助”的传统美德与顽强精神。

苏林要求，受灾各省特别是从河静到广义的地方党委、政府、祖国阵线和各团体必须把抢救生命作为当务之急和首要任务；立即排查、预警并转移位于山洪、滑坡危险区的居民；绝不让任何群众挨饿、受寒或因孤立无援而得不到救助。要保障安全临时住所、清洁用水和药品供应，特别照顾老人、儿童、孕妇及弱势群体。

他还强调，各地救援力量应迅速修复交通、电力和通信等基础设施，及时做好灾情统计工作，优先援助最困难的群众；尽快恢复学校、卫生站等民生工程，帮助群众早日恢复正常生活。中央各部委和行业机关要深入基层，掌握实际情况，切实解决具体问题，避免形式主义，确保责任落实。所有援助都必须精准高效，送到最需要的人手中。

苏林指出，自然灾害可能仍将复杂多变，但越南民族在困境中愈发展现团结互助的精神与人文力量。他坚信，在整个政治体系的坚定行动和人民顽强、仁爱的精神支撑下，受灾地区的同胞定能尽快恢复生活与生产。

最后，总书记向所有正在遭受洪水、滑坡影响的人民、干部和战士致以诚挚问候，并寄予坚定信心与深切关怀。（完）